Trubia, el pueblo en el que Manuel dice que nació el himno de Asturias

Hay teorías que sitúan en Cuba el origen del himno de Asturias. Dicen que pudo ser un músico cubano el que escribió la canción para homenajear a su padre, que era asturiano y había vuelto a casa para morir en el año 1926. También hay quienes apuntan a la similitud de la melodía con algunas canciones polacas y el propio papa Juan Pablo II aseguró en su día que recordaba la canción de sus años de infancia; pero Manuel San Martín González tiene su propia teoría al respecto: el himno de Asturias se inventó en Trubia. Y de ahí no le bajas. "Salió de la Fábrica de Armas. No podría decir exactamente quién lo compuso, pero estoy seguro de que fue alguien de la banda de música de la fábrica. Siempre se dijo y es cierto", asegura.

Manuel cumplió 98 años el día de Reyes, pero tiene la cabeza perfectamente amueblada y de música sabe un rato, así que no es fácil quitarle la razón. No en vano, empezó a tocar la trompeta y el violín cuando tenía 14 años y no abandonó esa pasión hasta la vejez. Además de formar parte de la banda de música de la Fábrica de Armas durante décadas, Manuel San Martín estuvo más de medio siglo tocando con la orquesta "Marimbas Punto Azul", toda una leyenda de la escena asturiana. Como muchos trubiecos de todas las generaciones, también formó parte de la plantilla de la fábrica y además fue taxista, así que tiene mucho que contar sobre esa Trubia que tanto ama y a la que aún le canta como a una novia. "Adiós mi Trubia / Trubia querida...", entona mientras se acomoda para hablar con LA NUEVA ESPAÑA en una de las salas del Residencial Berció, el geriátrico en el que reside.

No tiene prisa y quiere empezar por el principio. "Nací en el año 1929 en el número 6 del barrio de Junigro. Mis padres, Próspero y Amelia, eran los dos de Trubia. Tuve ocho hermanos y yo empecé al colegio con siete años. De aquella éramos un montón de guajes y estábamos todo el día jugando por la calle. Me acuerdo que por el verano nos bañábamos en el Nalón o en el río Trubia", explica. "Cuando yo era pequeño esto estaba lleno de gente. Había un montón de chigres, economato... La gente de los pueblos de alrededor hacía vida aquí y no se iba para nada a Oviedo. Cuando sonaba el ‘pitu’ de la fábrica había riadas de personas caminando por la calle y hacia su puesto de trabajo".

Manuel San Martín entró como aprendiz en la Fábrica de Armas de Trubia cuando tenía 14 años y a los 18 empezó a trabajar en la imprenta, un puesto que no abandonó hasta su jubilación. "El encargado de llamaba Atilano y era de Caces. Desde que era aprendiz yo ya estaba en la orquesta y no me ponía ningún problema si alguna vez tenía que ensayar", explica. "El director de la banda era Abel Castañeda. Él fue el que me lo enseñó todo. Tocábamos todos los domingos y los festivos en el quiosco de la música y si nos contrataban salíamos a otros sitios. Siempre me lo pasé muy bien porque amo la música", afirma con un tono de nostalgia. Manuel también entró muy joven en la orquesta "Marimbas Punto Azul", que levantaba pasiones allí donde iba. "Cantaban Cholo Bols y Rafael Miaja, que son los mejores vocalistas que hubo. Ligábamos lo que queríamos", explica Manuel recuperando la sonrisa.

Pero él, en concreto, no podía corresponder a sus fans porque siempre estuvo completamente enamorado de la que fue su mujer, la ya fallecida Josefa González, que era "la hija de Pepe el del almacén de vinos". Manuel y Josefa se gustaban desde siempre. Como todos los chavales de la época, iban al baile "a la pista de Domingo", en el barrio de Junigro, "pero yo creo que la conquisté definitivamente tocando", dice él. A los 18 años se casaron y fruto de ese matrimonio nació Gaspar San Martín, que es el único hijo de la pareja. "Después de casarme empecé también con el taxi. Trabajaba en la fábrica, después me subía al coche y todavía sacaba tiempo para ensayar y para tocar. La verdad es que no se cómo lo hacía", sostiene.

El coche que tenía Manuel para trabajar era un Chrysler "grandón" con el que hizo muchos kilómetros a lo largo de su vida. "De taxistas sólo estábamos yo y otro al que llamaban Carbonero, que fue ciclista. Con el coche viví de todo. Yo creo que casi todo el pueblo se montó alguna vez en aquel taxi. Uno de los viajes que más hacía era ir hasta el hospital militar de Oviedo porque la gente que trabajaba en la fábrica iba allí cuando le pasaba algo", recuerda.

La Guerra Civil

A Manuel San Martín le tocó vivir la Guerra Civil. Comenzó cuando él tenía siete años. "Aunque pasamos mucha fame, Trubia no fue un sitio en el que la Guerra se viviese con la intensidad que se vivió en otros puntos de Asturias. En mi casa nos tocó comer muchas fariñas, pero teníamos algo para comer. Dependíamos del economato de la fábrica y había racionamiento, pero al menos había algo", explica Manuel. "Trubia siempre estuvo llena de militares y quizás por eso se estaba bastante tranquilo. Todo el mundo sabía de qué bando era cada vecino, pero yo no recuerdo que hubiese represalias ni nada por el estilo. De hecho, mi padre era de izquierdas y nunca le pasó nada", añade. "Él siempre me decía que no me metiese en líos, que fuese a lo mío. Le hice caso y nunca me pasó nada", asegura.

En el Residencial Berció también está Florentina Fernández, que es la hija de "Fernando el de la pagaduría" de la Fábrica de Armas, "el que llevaba les perres", y fue maestra en la escuela de Berció y en la de Soto de Abajo. Su marido era Luis Rafael Díaz, que en su momento llegó a ser Alcalde de Trubia. Entre ella, Pilar García y Maruja Álvarez, le echan un cable a Manuel San Martín para refrescarle la memoria y para sacar a la luz algunas cosas que se le quedan en el tintero. "También hay que hablar del cine y del Casino. Íbamos a ver las películas los domingos echasen la que echasen. Además, estaba el economato y la plaza, que era donde iba todo el mundo a comprar", explica Pilar García, que también quiere matizar las diferencias entre los distintos barrios de Trubia. "Está el barrio de Corea, el de Cataluña... La gente se confunde y llama Trubia a lo que en verdad es la zona de La Fábrica. Lo que es Trubia es la parte que está donde la parroquia", explica.

Las mujeres se acuerdan de todas las veces que fueron a ver jugar al Juvencia, de lo bien que se lo pasaban en las fiestas del pueblo y de que todo el mundo trabajaba en alguna de las tres factorías principales de Trubia: la Fábrica de Armas, Industrias Doy o Química del Nalón. "La mejor era la Fábrica de Armas, pero para entrar tenías que tener un buen enchufe o llevar buenos jamones", asegura con gracia Pilar García.