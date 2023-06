Canteli invita al oftalmólogo Luis Fernández-Vega a pregonar San Mateo

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega será el pregonero de las fiestas de San Mateo el próximo 15 de septiembre si finalmente acepta la invitación que le ha cursado el alcalde, Alfredo Canteli, para sumarse a uno de los actos más simbólicos de la principal cita festiva de la ciudad. Aunque el protagonista no ha dado el sí definitivo y trata de encajar la fecha en su agenda, fuentes municipales daban por hecho que estará en el balcón del Ayuntamiento para dar por inaugurados los diez días que abarcará la celebración, entre ese 15 del pregón y el 24 de septiembre.

En la concejalía de Festejos trabajan para afinar la programación mateína y a la noticia del concierto de Quevedo en la carpa de la Ería (23 de septiembre), adelantada en la web de LA NUEVA ESPAÑA, se añade ahora la muy probable de David Bisbal (17 de septiembre), a falta de cerrar los últimos detalles del contrato. Además, la concejalía de Festejos, trata también de cuadrar una fecha para una actuación de la malagueña Vanesa Martín, con quien ya han establecido contactos.

Bisbal será la estrella del primer fin de semana de las fiestas, pero el mayor revuelo lo ha formado Pedro Luis Domínguez Quevedo, que es el nombre completo del artista del momento. En las primeras horas con entradas a la venta ya se habían despachado cerca de 4.000 tickets de los 9.000 que los técnicos municipales han autorizado a comercializar para la carpa que se instalará, como el año pasado, en las inmediaciones del Carlos Tartiere. El artista canario no recibirá en la capital asturiana su recientemente desvelado caché de 520.000 euros. Esa es la cantidad que una promotora del sector trasladó al Ayuntamiento de Vigo, como oferta para contar con Quevedo. En el caso de Oviedo, la actuación se sustancia bajo la fórmula de un concierto "a taquilla", donde el artista no recibe una cantidad fija (al menos no la que marca su tarifa oficial) pero recibe los beneficios de la venta de entradas. En este caso, parece una apuesta segura por parte del cantante visto el ritmo de venta en las primeras horas, a un precio de 44 euros. Quevedo ha roto todas las previsiones de éxito con su primer disco de estudio, "Donde quiero estar", convertido en un triunfo internacional. Además de Oviedo la agencia del canario ha desvelado para el próximo septiembre citas en Valladolid (día 22) y Murcia (día 29); y para octubre, en Pamplona (día 6), Bilbao (día 7), Zaragoza (día 12), Córdoba (día 13), Cáceres (día 14) y La Coruña (día 27). El concierto ovetense forma parte del "DQE Tour", aunque antes estará en Asturias en el festival Bombastic, en La Morgal (Llanera), el 21 de julio.

Por lo demás, el modelo de San Mateo será muy similar al del año pasado, que fue el primero al que el Gobierno de Canteli pudo imprimir su sello. Entonces, por su segundo año consecutivo no hubo chiringuitos políticos y sí pudieron instalar la carpa para conciertos de pago en La Ería, con capacidad para 9.000 personas. El año anterior, aún con restricciones de la pandemia, la música fue siempre bajo techo, en el Auditorio; en el 2020 no hubo conciertos por el covid y en 2019, al poco de entrar al gobierno, al Ayuntamiento únicamente le dio tiempo a organizar recitales en la explanada de la Losa, con gran éxito de público pero también con críticas y demandas vecinales en el juzgado que impidieron repetir allí.

Para este año, la casetas hosteleras del campo San Francisco contarán con el acompañamiento de orquestas en el paseo del Bombé. El Ayuntamiento también dará continuidad a una experiencia que valoran como positiva, que fue la fiesta organizada en la calle Uría, con escenario en la esquina con Fruela, con motivo del encendido del alumbrado navideño. En San Mateo habrá allí dos verbenas del mismo estilo. Para los barrios, a falta de concretar gran parte de la programación, el alcalde ha pedido a Festejos que en La Corredoria, en la plaza del Conceyín, se organice al menos una actuación de alguna de las orquestas que más tirón tienen.

Aunque al diseño de las fiestas todavía le faltan detalles y completar la programación de la Ería, al menos y están dos de los conciertos con más tirón para los jóvenes –Bisbal y Quevedo– y también está encarrillado el arranque con el pregón de Luis Fernández-Vega. Será, por segundo año, un pregón "sanitario", pues el oftalmólogo toma el testigo en el balcón consistorial de la directora del departamento de Salud Pública de la Orgnización Mundial de la Salud, María Neira. En 2021, el elegido fue el diseñador Pelayo Díaz; las fiestas no tuvieron pregón en 2020 durante la pandemia y en 2019 lo había sido la doctora en Historia del Arte Yayoi Kawamura.