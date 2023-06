La orquesta "Vetusta Big Band" ofrece hoy un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe a partir de las ocho de la tarde. Esta actuación se enmarca dentro de la XX Semana Médica, organizada por el Colegio de Médicos de Asturias para celebrar la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los médicos. El programa incluye temas tan universales como "The Pink Panther" o "New York, New York", así como la música inolvidable de las grandes orquestas de swing.