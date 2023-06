Las elecciones al Colegio de Abogados de Oviedo: el cuestionario

Los letrados adscritos al Colegio de Abogados de Oviedo están llamados mañana a las urnas para elegir al que será su decano durante los próximos cuatro años. Antonio González-Busto, Javier Calzadilla, Carlos Cima y Luis Carlos Albo, que aspira a repetir en el cargo, son los candidatos en unos comicios que están marcados por el clima de tensión que se vive en la institución ovetense desde hace unos meses. El sistema de las elecciones al Colegio de Abogados de Oviedo es de listas abiertas, al estilo del Senado. Las listas son abiertas y las candidaturas pueden ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, aunque no es habitual que un decano asuma el puesto con una Junta de Gobierno en la que haya nombres que él no llevaba en su candidatura. En todas las delegaciones del colegio habrá un espacio para votar. Por lo tanto, se podrá ejercer el derecho al voto en Oviedo (tres mesas), Avilés, Mieres, Langreo, Llanes, Cangas del Narcea y Luarca. LA NUEVA ESPAÑA somete a los candidatos a un último cuestionario para darles la oportunidad de dar a conocer a los votantes sus proyectos para el Colegio.

Las preguntas

1. ¿Por qué piensa usted que tiene que ser el próximo decano del Colegio de Abogados de Oviedo?

2. Valore su campaña, ¿cree que le ha servido para convencer a los votantes?

3. ¿Qué será lo primero que hará si gana?

4. ¿Cómo deben ser los nuevos estatutos?

5. ¿A grandes rasgos, qué cambios necesita la profesión?

6. Un eslogan de última hora para convencer a los indecisos.

Carlos Cima

"Con nosotros no habrá contratación de amiguetes por parte del Colegio"

1 Las razones por las que tengo que ser el próximo decano están perfectamente detalladas en nuestro programa, que se puede consultar en nuestra página web: "Tu colegio, nuestro colegio". Pero algo que para nosotros es esencial es que tanto mi equipo como yo vamos a cumplir a rajatabla nuestros compromisos. Pondremos nuestro total empeño en la defensa de una profesión que queremos.

2 La campaña ha sido muy dura, con numerosos actos, pero me satisface pensar que ha servido para que el colectivo vuelva a mostrar interés en estas elecciones, un interés que la propia institución había fomentado que se perdiese. Espero que, por lo menos, hayamos dejado mensajes claros en torno a las necesidades de los colegiados y colegiadas y que nuestros compañeros entiendan que todo lo hacemos por mejorar esta profesión.

3 Como he dicho reiteradas veces durante toda la campaña, la primera medida será la de suspensión del pago de las cuotas mientras dure la huelga de los funcionarios de justicia.

4 Los estatutos tienen que adaptarse al Estatuto General de la Abogacía lo antes posible, pues el plazo legal está sobrepasado. Pero en nuestro proyecto tenemos claro que las atribuciones económicas que en la actualidad ostenta la Asamblea Permanente deben regresar a la Junta General, que es donde reside la verdadera soberanía del Colegio. Entendemos que la Asamblea Permanente debe desaparecer, durante su existencia no ha servido para nada, no ha funcionado y se ha utilizado de forma torticera. En cuanto al posible cambio de nombre del Colegio, ya hemos dicho que corresponde al colectivo decidir al respecto. Defenderemos la decisión que se adopte.

5 Hay un problema acuciante actualmente, que es el de las pensiones que están percibiendo la mutualidad los abogados jubilados y que poco a poco se va a ir trasladando a los compañeros que próximamente dejen la profesión. Hay compañeros con pensiones de menos de 600 euros mensuales y sin incremento alguno. Es necesario cambiar esta situación bien con una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o con actuaciones de reclamación frente a la mutualidad, incluyendo incluso, las judiciales.

6 Transparencia absoluta en la gestión. Con nosotros no habrá contratación de amiguetes por parte del Colegio, como parece ser sí había sucedido anteriormente y así lo denunció el actual decano en el debate celebrado en LA NUEVA ESPAÑA.

Antonio González-Busto

"Si gano las elecciones me daré de baja en la lista de los administradores concursales"

1 Recojo el sentir de la inmensa mayoría de los colegiados, que quieren para el Colegio un cambio profundo desde la serenidad y la escucha, sin estridencias y sin extravagancias. Un cambio que devuelva el Colegio a los colegiados, que sea más reivindicativo y menos complaciente con la Administración, liderado por una Junta de Gobierno nueva cuya actuación se inspire en el lema que anima nuestra candidatura: "Compromiso, transparencia y ética".

2 He sido el único que ha recorrido Asturias para escuchar a todos los votantes: Navia, Laviana, Langreo, Avilés, Infiesto, Cangas de Onís, Pola de Siero, Pravia, Mieres y Oviedo. He escuchado a todos y he ofrecido a todos mi disposición a liderar un cambio imprescindible.

3 Darme de baja en la lista de administradores concursales. Los votantes lo entenderán perfectamente y advertirán que el cambio que propongo es profundísimo, en el fondo y en las formas. En definitiva, en el estilo. Pretendo servir, no servirme. Seguidamente, solicitaré una revisión contable de los ingresos y gastos del Colegio en los últimos años, para saber dónde estamos. Al mismo tiempo, solicitaré reunirme con la Administración para afrontar los compromisos más urgentes en materia de turno de oficio.

4 Se trata de una cuestión técnica que la Junta saliente, que pretende ser reelegida, no ha sido capaz de resolver en dos años, saltándose todos los plazos. No me siento vinculado por el trabajo llevado a cabo por el equipo en funciones. Creo preferible comenzar desde cero, proponer una adaptación que se ajuste a las exigencias del nuevo Estatuto General, abrir la propuesta al censo, valorar las enmiendas que se presenten y presentar el trabajo a la Asamblea.

5 Es difícil establecer categorías generales cuando la mayor parte de quienes la ejercen lo hacen de manera individual. La abogacía merece un mayor respeto por parte de la Administración de Justicia y ahí debe estar el Colegio de Abogados. Merece que en el turno de oficio se remuneren la disponibilidad en las guardias y todos los asuntos turnados, aun cuando al justiciable se le deniegue la justicia gratuita. Merece una mayor claridad en los sistemas de previsión de la jubilación. Merece, en definitiva, recuperar el prestigio social que ha ido perdiendo ante la mirada complaciente de un Colegio de Abogados declinante que yo quiero recuperar para todos.

6 El cambio imprescindible no admite demora. En definitiva, un cambio basado en los principios de compromiso, transparencia y ética.

Javier Calzadilla

"Nuestra gestión estará siempre visible a través de un portal de transparencia"

1 Porque se palpa en el ambiente la necesidad de dar un impulso al Colegio y nuestra candidatura despierta una esperanza de cambio posible. Porque he conseguido reunir a un equipo plural, con perfiles de experiencia variados y que representan fielmente a la profesión en los distintos partidos judiciales asturianos. Porque no estoy conforme con la situación actual pero no vamos contra nadie, al contrario, hemos elaborado un programa en positivo, completo y ambicioso, pero realizable, con determinación y vocación de servicio, que pone al colegiado en el centro.

2 Ha servido para movilizar, para que compañeras y compañeros sean conscientes de que su voto cuenta y para una reflexión a fondo, necesaria y pendiente hasta ahora, sobre el Colegio que queremos. Nuestra campaña ha convencido, especialmente, a votantes que se sentían alejados de la vida colegial. En estas elecciones, van a apoyar con su votos la renovación serena que proclama mi candidatura. Y verán que no se falla a su confianza, porque de la gestión se informará de manera continua y a todos los colegiados a través de un portal de transparencia que estará siempre activo.

3 Tomar medidas para dignificar la profesión en su conjunto, empezando por exigir al Principado una mejora integral del turno de oficio. Y revisar las cuentas del Colegio para adoptar, cuanto antes, medidas de apoyo a los colegiados dada la situación de huelga existente.

4 Deben ser como decidan los colegiados tras un proceso participativo amplio, cuyo resultado permita introducir en los nuevos estatutos, más allá del cambio de nombre, medidas de transparencia en la gestión, así como formas racionales y eficaces de control en la contratación de bienes y servicios y en la selección de personal. Daremos protagonismo a la Junta General como órgano de participación, al igual que estudiaremos el papel de la Asamblea Permanente como órgano de seguimiento de la gestión. Fortaleceremos los derechos de los colegiados, como también las funciones de la Agrupación de Abogados Jóvenes. Y, como es preceptivo, adaptaremos los estatutos a las exigencias legales del Estatuto General de la Abogacía de 2021.

5 Recuperar la vocación y el propósito de la profesión: el derecho a la defensa, la excelencia jurídica y el deseo de que la abogacía contribuya a los avances sociales y democráticos. Velar desde el Colegio para que la prestación de servicios jurídicos se desarrolle en condiciones económicas dignas, tanto por cuenta propia como ajena.

6 Por la dignidad de la abogacía, llegó la hora del cambio.

Luis Carlos Albo

"Las candidaturas rivales presentan un preocupante grado de incoherencia"

1 Por coherencia y responsabilidad. Vemos cómo las candidaturas rivales proponen cosas que se están haciendo, como auditar las cuentas o crear un defensor del colegiado. También cosas que ya se han conseguido, especialmente en el turno de oficio. Hay un planteamiento ajeno a la realidad, por oportunismo electoral o por desconocimiento. Vemos propuestas vacías de contenido y demagógicas. E incoherencias, como presentar candidatura a la Asamblea Permanente mientras dicen públicamente que quieren extinguirla. Las candidaturas rivales presentan un preocupante grado de incoherencia, de inexperiencia y de propuestas electoralistas.

2 Nuestra campaña ha sido muy corta. Nos hemos centrado en cumplir con el Colegio hasta agotar nuestro mandato y hemos postergado la conformación del equipo. Otras candidaturas que se presentan llevan haciendo campaña un año. A nosotros nos avalan el rigor, la seriedad y el trabajo de este último mandato. Siempre hay mucho que mejorar, pero, como candidatura continuista, presentamos una hoja de servicios francamente satisfactoria.

3 Abordar el problema de la huelga de justicia y tratar de paliar sus efectos. Es una situación preocupante que exige actuar de forma enérgica. La actuación de la Junta de Gobierno no puede reducirse a la foto. Las verdaderas medidas se toman en los despachos. Ahí, las relaciones institucionales del Colegio son inigualables, por ese rigor, seriedad y compromiso que demostramos.

4 Reseño la labor efectuada por la actual Junta de Gobierno. Aquí no hay promesas yermas. Hemos elaborado un proyecto de adaptación fiel, riguroso y completo, con el visto bueno de todos los organismos competentes. Solo resta debatirlo y votar las cuestiones polémicas. La decisión del censo será lo que esta Junta de Gobierno defienda. Precisamente ese derecho a debatir y a votar ha sido cercenado en la pasada Junta General boicoteada. Mientras muchos compañeros han invertido tiempo y esfuerzos en conocer, opinar y decidir, unos pocos han impedido el ejercicio de sus derechos utilizando la política del escrache, tan desgraciadamente implantada hoy en día. Algo impropio de nuestra profesión y absolutamente bochornoso.

5 Todo el mundo reclama dignificar la profesión, pero es importante cómo hacerlo. Resultan esenciales la especialización, la formación permanente y la búsqueda de la excelencia profesional. Sólo así cabe competir frente al "low cost" y la abogacía en masa de los grandes operadores.

6 El Colegio no es una mesa de experimentos.