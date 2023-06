Oviedo va perfilando los atractivos para las fiestas de San Mateo, que se celebran en septiembre y ya se conocen algunos de los nombres que formarán parte del cartel. Entre ellos, un artista de alcance mundial: el cantante, rapero y compositor del que se habla en muchísimos países, que mueve masas, llena recintos y triunfa sin límite entre el público adolescente.

Quevedo será el artista estrella de entre los que pasen por la carpa de los conciertos de La Ería, que volverá a instalarse este año junto al Carlos Tartiere, donde se celebrarán los espectáculos de pago. La actuación de Quevedo, autor junto a Bizarrap del archiconocido "Quédate", está fijada para el sábado 23 de septiembre, el fin de semana de cierre de las fiestas.

Las entradas para ver al canario, que llena recintos allá donde va, ya están a la venta por un precio de 44 euros con gastos de gestión. Los bajos del Tartiere tendrán una capacidad de 9.000 espectadores.

Pedro Luis Domínguez Quevedo, que es el nombre completo del artista del momento. En las primeras horas con entradas a la venta ya se habían despachado cerca de 4.000 tickets de los 9.000 que los técnicos municipales han autorizado a comercializar para la carpa que se instalará, como el año pasado, en las inmediaciones del Carlos Tartiere. El artista canario no recibirá en la capital asturiana su recientemente desvelado caché de 520.000 euros. Esa es la cantidad que una promotora del sector trasladó al Ayuntamiento de Vigo, como oferta para contar con Quevedo. En el caso de Oviedo, la actuación se sustancia bajo la fórmula de un concierto "a taquilla", donde el artista no recibe una cantidad fija (al menos no la que marca su tarifa oficial) pero recibe los beneficios de la venta de entradas. En este caso, parece una apuesta segura por parte del cantante visto el ritmo de venta en las primeras horas, a un precio de 44 euros. Quevedo ha roto todas las previsiones de éxito con su primer disco de estudio, "Donde quiero estar", convertido en un triunfo internacional. Además de Oviedo la agencia del canario ha desvelado para el próximo septiembre citas en Valladolid (día 22) y Murcia (día 29); y para octubre, en Pamplona (día 6), Bilbao (día 7), Zaragoza (día 12), Córdoba (día 13), Cáceres (día 14) y La Coruña (día 27). El concierto ovetense forma parte del "DQE Tour", aunque antes estará en Asturias en el festival Bombastic, en La Morgal (Llanera), el 21 de julio.