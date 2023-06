Una nueva central de atención ciudadana promete acabar con las colas en Quintana

Así lo cuenta el concejal de Interior, el teniente de Alcalde Mario Arias, con la insistencia en que esa reforma del servicio será por dentro y por fuera y en un doble sentido. Las mejoras y la ampliación de los locales de Quintana permitirán a los trabajadores municipales desarrollar su labor con más espacio y con mayor comodidad y mejorar la atención a los ciudadanos. Pero, por otra parte, el proyecto también incluye una «transformación digital» que se sustanciará en una nuevo portal de transparencia con un servicio multicanal.

El plan estratégico de recursos humanos incluye también el traslado de algunos funcionarios a nuevas oficinas, centralizando servicios en el entorno del edificio consistorial. Así ha sucedido ya con todos los trabajadores del área de personal, que ya se han instalado en los locales que hasta ahora ocupaba la contrata de servicios informáticos, justo frente al pasaje que da acceso a un lateral de la plaza de Trascorrales. Esa mudanza se acompaña, también, del traslado del área de formación para personal municipal, hasta ahora alejada de ese entorno.

Hay otros detalles de reorganización del servicio como la integración de la gestión presupuestaria en la política de personal, de forma que Economía e Interior puedan sincronizarse mejor de cara a la actualización de los puestos de trabajo, las convocatorias pendientes y los planes de estabilizacion de personal.

Pero en lo que los administrados notarán más y mejor la reforma que proyecta el área dirigida por Mario Arias es en la puesta en marcha de la nueva oficina de estadística, convertida en un gran servicio de atención al ciudadano.

«Lo no se puede permitir es que las colas lleguen hasta el Fontán», razona el concejal. Sin desvelar todos los detalles de esta reforma, Arias explica que se ampliarán las oficinas existentes, será una sede unida a la de la calle Quintana y habrá, incluso, nuevos accesos para facilitar el paso y la atención a los ciudadanos. «Se trata de mejorar las condiciones para que los ciudadanos puedan disfrutar de un mejor servicio y los trabajadores mejoren también el entorno laboral en el que desempeñan su función».

La nueva oficina de atención ciudadana tendrá esa gran sede central vinculada al registro general pero inlcuirá también varias subsedes. Entre otras, el concejal cita las de la Florida, Ventanielles y el Cristo, ejemplos de los proyectos de los nuevos centros sociales integrados donde los residentes de los distintos distritos podrán resolver los principales trámites sin necesidad de acudir a la oficina central.

Además de esta nueva política de recursos humanos, y en paralelo a la puesta en marcha del nuevo servicio de atención ciudadana, Mario Arias también proyecta una reforma del área de participación que tiene como objetivo abrir nuevas vías en la comunicación entre administración y administrados. La reforma de estos servicios comenzará con una encuesta para conocer las necesidades y sobre esos resultados construir un nuevo modelo de participación, con un nuevo portal de transparencia y nuevos servicios para mejorar la participación ciudadana.

Un plan que adelanta al de centralizar servicios en el Calatrava, todavía sin fechas





Los nuevos planes de ampliación de oficinas generales y puesta en marcha de un nuevo gran servicio central de atención ciudadana no entra en conflicto con la otra propuesta para centralizar todos los servicios municipales en las plantas comerciales del edificio de Buenavista. Ese proyecto no tiene todavía fecha y en el Ayuntamiento no tienen ninguna certeza de cuándo se podrá llevar a cabo, mientras que las urgencias del personal y del servicio a los ciudadanos obligan a ganar espacios de forma urgente. El concejal de Interior, Mario Arias, confiesa que el proyecto de centralizar todos los servicios municipales en las plantas comerciales del palacio de congresos de Buenavista es «muy ambicioso» y responde a una demanda «muy reclamada» por parte de los trabajadores, la centralización de los servicios municipales. «Sería muy bueno para el barrio de Buenavista, le daría la vida que hoy no tiene a todo el entorno del viejo HUCA», razona Arias, pero también enfría, al menos de momento, las posibilidades de ejecutar ese movimiento: «Cuando llegue el momento, lo veremos, pero antes no podemos». En todo caso, admiten en Interior, el área ahora mismo «no puede parar, es el gran motor del Ayuntamiento». Por ese motivo se aceleran los planes de ampliación de las oficinas de la calle Quintana y de la puesta en marcha de nuevas oficinas como las del área de personal junto al edificio consistorial. «Si en el futuro sale adelante el plan del Calatrava y podemos abordarlo, lo veremos, pero no será, de momento, de manera inmediata», zanja Arias.