Un nuevo recurso paraliza la mudanza de los equipos de Minas al campus de Mieres

El traslado de los estudios de la Escuela de Minas a Mieres, previsto para el próximo curso que arranca en septiembre, sigue embarrándose en un fuego cruzado judicial que ayer dio una pequeña victoria a la asociación de exalumnos. Junto al Ayuntamiento encabezan el frente que trata de evitar la migración de las titulaciones al campus de Barredo. El "Think Tank" que encabeza el ingeniero Juan José del Campo logró ayer por la mañana que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de revisar los recursos contractuales suspendiera de forma cautelar el traslado del material de un campus a otro. La Universidad de Oviedo estaba a punto de contratar con una empresa la mudanza de los equipos del caserón de la calle Independencia.

Aunque no se trata de un procedimiento estrictamente judicial, la decisión del Ministerio de Hacienda paraliza de momento los medios técnicos que la Universidad de Oviedo había puesto en marcha para hacer efectivo el traslado, justo cuando el procedimiento de licitación estaba a punto de resolverse. No en vano, hacía solo un día que la mesa de contratación de la Universidad había propuesto adjudicar los trabajos a la empresa Flippers Internacional por 108.471 euros. Ahora, con el anuncio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el traslado de Oviedo a Mieres de hornos, balanzas, microscopios y demás materiales queda paralizado a la espera de que se resuelva el recurso especial que han planteado los exalumnos.

Tal y como explicó ayer Del Campo, su recurso contra el contrato de la mudanza de los equipos de la Escuela plantea la nulidad de la licitación, fundamentándose en que "supone ejecutar un acto que no es firme, ni definitivo". El "Think Tank" cuestiona también en su escrito ante Hacienda la existencia de la "necesidad urgente" que sirvió a la Universidad para contratar la mudanza por esta vía y acelerar los plazos.

"Interpusimos este ‘Recurso Especial en Materia de Contratación’", explica Juan José del Campo, "en defensa del derecho de la asociación a la tutela judicial efectiva, evitando que la Universidad continuara con los trámites administrativos, lo que hubiera supuesto que comenzaba el traslado físico y que una eventual resolución judicial favorable a nuestra petición se encontrara con la imposibilidad material de revertir los hechos a origen". Y es que la batalla en la instancia dependiente del Ministerio de Hacienda y circunscrita, exclusivamente, al contrato de la mudanza de los laboratorios, nada tiene que ver con el recurso contencioso-administrativo planteado, en este caso sí, ante los tribunales de justicia y donde se dirime el fondo del asunto, es decir, la decisión de la Universidad de Oviedo de modificar los estudios que se imparten en la Escuela de Minas para integrarlos en los planes de la Escuela Politécnica de Mieres.

En ese otro ámbito judicial, la Universidad de Oviedo se enfrenta a sendos recursos, de la asociación de exalumnos y del Ayuntamiento de Oviedo, y a sendas peticiones de medidas cautelares que todavía no han recibido respuesta por parte de los tribunales número 6 y 2, donde se han recibido los pleitos.

Ante la noticia de la suspensión del contrato para trasladar los equipos de Minas, y preguntada por este periódico, la Universidad de Oviedo guardó silencio y no quiso añadir ningún comentario.

La decisión del Ministerio de Hacienda afecta solamente al proceso de mudanza y no supone, en principio, una suspensión cautelar de los acuerdos adoptados por la Universidad para reformar los estudios de Minas, aunque en la práctica podría complicar su ejecución.

Preguntado a este respecto, el director de la Escuela de Minas de Oviedo, Francisco Javier Iglesias, admitió que las clases que deben comenzar en septiembre no incluyen, al menos en los primeros meses, contenidos prácticos que requieran la presencia de los materiales que todavía están en Oviedo.

Al margen de la estrategia que la Universidad de Oviedo despliegue para tratar de desatascar el contrato de la mudanza de materiales de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la institución académica tampoco ha aclarado si esta complicación material extra impediría que las clases comenzaran en septiembre sin la presencia en las aulas del campus de Barredo de los equipos de Oviedo.

Al frente desplegado por la asociación "Think Tank" de exalumnos, que representa el bufete García-Inés, la ofensiva judicial dirigida por el Ayuntamiento de Oviedo, y que cuenta con la asistencia de Ontier Abogados, aprovechó también la admisión a trámite de su recursos contencioso-administrativo y de la petición para que se estudien medidas cautelares para enviar un escrito a la Universidad que pedía también la suspensión de todo el procedimiento. El escrito del Ayuntamiento consideraba que la institución académica no debería dar más pasos para hacer efectivo el cambio de los estudios hasta que las medidas cautelares no se hayan resuelto.