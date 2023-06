Primera víctima de la odisea burocrática de las fiestas de prao en Oviedo: San Claudio no celebrará San Roque

La odisea burocrática a la que se enfrentan los pueblos de Oviedo para organizar sus fiestas y los gastos derivados de las exigencias municipales para este tipo de citas ya se están cobrando víctimas. Tras una larga historia de celebraciones ininterrumpidas –exceptuando el obligado parón por la pandemia–, San Claudio no disfrutará este año de los festejos en honor a San Roque, unas fiestas que se celebran habitualmente en torno al día 15 de agosto. "Hemos hecho todo lo posible, pero nos es imposible afrontar el coste que suponen los requisitos que nos exige el Ayuntamiento", explica Javier Villaverde, secretario de la comisión de festejos de San Claudio.

Los organizadores aseguran que las condiciones son inasumibles. "Nos piden que tengamos una ambulancia y un médico durante los días que dure la fiesta. Hemos pedido presupuesto y nos sale por unos 1.500 euros al día. Eso quizá puedan pagarlo los promotores de grandes eventos, como los de La Florida o La Corredoria, pero a nosotros nos supone un esfuerzo muy grande", explica Javier Villaverde. Y ese no es ni mucho menos el único gasto que tienen que asumir las comisiones de festejos. "A nosotros nos exigen que tengamos cerrado el recinto y que haya controles de aforo, pagarle a un aparejador para que nos haga un proyecto y un plano de la zona con la disposición de la barra, el escenario, las atracciones... Además, hay que pagar un montón de fianzas y seguros y nos exigen que coloquemos hasta doce baños para el uso de los asistentes, algo que también supone un gasto elevado", enumera Villaverde. "Todo eso hay que sumarlo al desorbitado precio de los cachés de las orquestas, que han subido hasta un 200 por ciento después de la pandemia. Organizar un programa digno de tres días hoy día supera con creces los 50.000 euros y nosotros no estamos en condiciones de hacerlo", se lamenta.

En Santianes son 61 vecinos censados y cada año las pasan canutas para poder organizar las fiestas de San Juan que terminaron el lunes pasado. "Para empezar nos exigen que el seguro de las fiestas cubra también al Ayuntamiento, algo que nos cuesta alrededor de cien euros al día. Nos pidieron la instalación de cuatro baños, el proyecto de la carpa y del recinto, por el que tuvimos que pagar unos mil euros a un aparejador, carnés de manipuladores para asar los corderos y para los bollos, las fianzas... Son muchísimas cosas. Lo que no se puede hacer es tratar igual a una fiesta de pueblo que a las grandes celebraciones de la ciudad", dice Bautista Pantiga, de la comisión de fiestas de Santianes.

Y después está el papeleo. "Tenemos que justificar que la carpa está homologada, presentar toda la documentación de los feriantes de las atracciones o los registros sanitarios de las bebidas y de la comida, entre otras cosas. Además, todo se hace por la vía informática y la gente que no está acostumbrada a eso tiene serias dificultades. Si no hay alguien joven que nos ayude, no podríamos hacerlo", añade. "Y todo eso para que los permisos lleguen siempre a última hora. A veces llegan el mismo día de la fiesta. No sé si es que tienen pocos técnicos para revisarlo todo en el Ayuntamiento o qué es lo que pasa, pero a veces se te quita la gana de seguir haciendo esto. No se dan cuenta de que somos cuatro vecinos los que ponemos el trabajo y a veces hasta el dinero", subraya Pantiga.

Paula Menéndez, la presidenta de la comisión de festejos de Tudela de Agüeria, también se suma a las quejas. "Nuestra fiesta se celebra el primer fin de semana de septiembre y siempre colocamos una carpa para que la gente pueda comer la fabada, algo que es tradicional, y que no se moje si llueve. Pues bueno, este año nos piden una ambulancia o un puesto de enfermería porque consideran que el aforo que cabe en esa carpa lo exige", explica. "Somos un pueblo de 90 personas y no vamos a poder pagarlo, así que habrá que recortar la carpa o buscar alguna otra solución. Todo son gastos, si siguen así vamos a tener que dejar la fiesta en un solo día o dejar de hacerla de forma definitiva. Se lo van a cargar todo", denuncia. "El año pasado pagamos 4.000 euros en fianzas, y eso que el prao en el que se celebra la fiesta nos lo cede la iglesia. Tenemos unos baños públicos debajo del quiosco de la música y no valen, nos piden que pongamos más", dice.

En Olloniego, que ya celebraron a mediados de este mes las fiestas de San Antonio, también han tenido problemas. "Estamos de acuerdo con que haya seguridad, pero esto no se puede tratar como si fuese un macrofestival. Nos pedían la instalación de 28 baños porque el recinto es de 3.000 metros cuadrados. Ese número de baños no lo hay en ni en todo Oviedo por San Mateo", explica Flor Fernández, que forma parte de la comisión de festejos.