Antonio González-Busto, nuevo decano del Colegio de Abogados de Oviedo: "La abogacía institucional estaría encantada en mediar para resolver la huelga judicial"

Antonio González-Busto fue elegido este jueves nuevo decano del Colegio de Abogados de Oviedo, tras imponerse con claridad a las otras tres candidaturas. González-Busto dobló en votos al actual decano, Luis Albo, y triplicó los apoyos de los otros dos contendientes, Javier Calzadilla y Carlos Cima. González-Busto concedió a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista con un periódico tras su triunfo.

-¿Esperaba un resultado tan amplio?

-No, sinceramente no. Esperaba ganar pero no con esta diferencia.

-¿Cree que el resultado responde a un malestar latente entre los colegiados?

-Creo que hay unas ganas de cambio grandes, y que la candidatura que yo encabezo ha sido capaz de conectar con la ilusión de cambio que tienen la mayoría de los colegiados.

-En septiembre cumple 30 años de colegiado. ¿Esperaba ejercer algún día como decano del Colegio?

-No, ni por lo más remoto. Porque además yo nunca he formado parte de la Junta de Gobierno, nunca he tenido relación con la política colegial, por llamarla de algún modo. Para nada. Fue una sopresa que alguien viniese a proponerme encabezar una candidatura; lo acepté como un honor y con mucha ilusón. Y ahora, con más honor recibo la confianza de los compañeros para convertirme en el próximo decano.

-¿Por qué se decidió a presentarse justo ahora?

-Porque aun cuando no he formado parte nunca de los órganos de gobierno del Colegio, siempre he sido una persona muy comprometida con el Colegio como institución y creo que desde mi posición, visto desde fuera, el Colegio necesitaba un cambio grande. Fundamentalmente para recuperar a los colegiados que no encontraban respuesta en el Colegio a las necesidades que se les plantea en el día a día.

-¿No tiene antecedentes familiares en el mundo de la abogacía?

-No

-¿A qué se dedicaban sus padres?

-Mi padre era químico y mi madre maestra nacional, de las de toda la vida.

-¿Y como llegó usted a la abogacía?

-Estudié derecho sin saber muy bien en qué consistía. De regreso del servicio militar encontré trabajo en una empresa de servicio jurídico y la vocación la fui descubriendo a medida que fui trabajando. No sentí una vocación inicial con 18 años, sino que con la carrera terminada y el servicio militar cumplido vi que aquello me gustaba

-Se enamoró de la práctica del derecho, por decirlo de algún modo.

-Sí, la práctica del derecho. Y, curiosamente, desde la práctica regresé al estudio y siendo muy mayor, con 40 y bastantes años, me doctoré y tengo una plaza de profesor de Derecho Civil en la universidad.

-¿Con qué tesis?

-Mi tesis se titula: “La administración de la finca hipotecada”. Es un acuestión de derecho hipotecario.

-Ha trabajado como administrador concursal , pero ha anunciado que va a renunciar a esa labor.

-Sí. Lo primero que haré cuando tome posesión será presentar un escrito en el registro del Colegio pidiendo que se notifique a los juzgado de los mercantil que causo baja en la lista de administradores concursales y no puedo ser desginado.

-¿Entiende que hay algún tipo de incompatibilidad con su nueva responsabilidad?

-Quiero que todos los colegiados tengan la tranquilidad de que su decano no tiene otra referencia ni otro norte en su vida que la defensa de los intereses de los colegiados, y que no va a estar vinculado a ningún órgano de la administración ni de la judicatura que pueda comprometer esa independencia.

-¿Cuál es el problema?

-Es una designación facultativa del juez. Pero que por la visibilidad que me da el cargo se pueda dar, o se pueda entender, que se me nombre administrador concursal no me parece ético. Yo quiero estar alejado por completo de ese tipo de cuestiones, siempre desde el respeto máximo a todos los jueces y magristados que conozco y desde la admiración que siento por el trabajo que llevan a cabo, que me parece dificilísimo. Es el segundo trabajo más difícil en el mundo del derecho: el primero es el del abogado.

-También va a pedir una auditoría de las cuentas, ¿no?

-A ver, el Colegio ya audita sus cuentas, claro. Lo que yo quiero hacer es una revisión de los ingresos y los gastos del Colegio, que es algo difícil que aclare una auditoría, que las hace un auditor y lo que te dice es si son el reflejo fiel de las cuentas. Pero una auditoría no te dice de dónde has ingresado dinero y a dónde lo has destinado. Eso quiero hacer, pero no porque quiera extender ningún tipo de duda sobre la gestión de Luis Albo, ni sobre su tesorera, ni sobre nadie. Uno llega de nuevo a un sitio y quiere saber lo que hay, no hay nada más que eso.Y es más, consciente como soy de que lo mismo que voy a ser decano del Colegio y algún día djaré de serlo, veré muy lógico que quien venga detrás haga una revisión de los ingresos y los gastos durante mi gestión, y me parecerá estupendo.

-¿Cree que ha faltado transparencia estos último años?

-Sí.

-En qué temas?

-En todo.

-¿En todo?

-Hay que decir que esta junta de gobierno saliente ha tenido un mandato muy muy difícil, probablemente el más difícil de los últimos treinta años, que son los que yo voy a cumplir como colegiado el mes de septiembre. Con lo cual, lo primero que tengo que transmtir es mi respeto porque han tenido que afrontar tiempos muy difíciles: la pandemia, huelgas de letrados, anuncio de huelga no concretada de magistrados, huelgas de empleados de la administración de justicia, desconcierto en cuanto a las prestaciones que algunos abogados jubilados reciben de la mutualidad, problemas con el turno de oficio… no han tenido un trabajo sencillo, eso lo primero. En medio de todas esas dificultades yo creo que les ha faltado capacidad para cohesionar a la abogacía, para ilusionarles, para decirles “los tiempos son muy difíciles pero juntos lo podemos resolver mejor que cada uno por separado". Y desde el punto de vista eespecífico de la transparencia, pues hombre, de la junta de gobierno han dimitido personas y la junta no ha hecho públicas esas dimisiones. La transparencia no es solo colgar las cuentas en la web del colegio. Y de alguna manera el colofón de todo lo que ha ido larvándose es lo que sucedió en la asamblea general de mayo, en la que debíamos tratar la adaptación de los estatuos.

-Un tema crucial que está pendiente...

-Es que la adaptación de los estatutos tenía que estar resuelta el 1 de julio de 2022. Este sábado es 1 de julio de 2023 y la junta saliente no ha sido capaz de afrontar ese problema. y no me pueden decir que es porque les reventaron la asamblea: es que cuando convocaron la asamblea ya llevaban casi un año de retraso con los plazos que les había dado el legislador, y no les había dado un plazo de una semana o de un mes: había dado un plazo de un año. Eso también es falta de transparecia, porque tampoco han explicado las razones por las que se han demorado tanto en el cumplimiento de una obligación legal. Eso creo que es criticable, y es una crítica que tienen que aceptar y que está en la base del éxito de mi candidatura.

-También se habló del controvertido cambio de nombre.

-Esa es una cuestión que introdujo la junta de gobierno en el ámbito del procedimiento de adaptación de los estatutos, no una cuestión que viniese impuesta por la obligación de adaptar los estautos.

-¿Qué posición van a adoptar uestedes?

-Es una más de las cuestiones que se pueden tratar en el ámbito de un procedimiento de modificación estatutaria y se hará lo que decída la mayoría. Si se presentan enmiendas, las veremos, se votarán y se aceptará sin más la voluntad democráticamente expresada por todos los colegiados

-Da la sensación de que esa normadlidad para tratar los temas que plantea había quedado aparcada.¿ Usted cree que hay crispación o división dentro del Colegio?

-Lo que yo digo es que las elecciones ya se han celebrado, ha habido cuatro candidaturas, el resutlado es el que es y ya no hay candidaturas ni elecciones. Lo que hay es una junta nueva que va a tratar de cohesionar a todos los abogados, hacerles sentir cómodos y recuperar la unidad y la serenidad. Para que todo lo que podamos hacer después lo hagamos desde la normalidad. Podemos tener criteros distintos en lo que sea, pero somos abogados. Nuestra herramienta de trabajo es la palabra.

-Habla de que la anterior junta vivió un tiempo complejo, pero también asumirá usted el cargo en un momento complicado.

-Lo sé, lo sé, no es el mejor momento para asumir el cargo, no es un momento de vino y rosas.

-¿Qué papel puede jugar el Colegio en la resolución de la huelga en la Justicia?

-En la historia reciente de España, por lo que yo he visto, no ha habido ni un solo conflicto laboral que no haya terminado en acuerdo. De la madurez de las partes en conflicto creo que cabe esperar que, sabiendo ya que van a llegar a un acuerdo, adelanten la solución. Si nos vamos a poner de acuerdo, para qué esprar cuatro meses; lleguemos hoy a un acuerdo y no prolonguemos la agonía estos cuatro meses. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Van a acabar en acuerdo como acabaron en acuerdo con los letrados de la administración de justicia y con los magistrados sin necesidad más de que sugiriesen que se podían poner en huelga. Segundo: esta es una cuestión que corremos un riesgo, y me refiero los abogados. A la hora de visibilizarla, como hicimos en la concentración de esta semana, corremos el riesgo de trasladar la impresión de que es un problema que nos afecta solo a nosotros, y no es cierto. Esto afecta a los funcionarios de la administración de justicia, que probablemente de manera legítima quieren ver aumentada su retribuación; afecta a jueces y magistrados, que no olviemos que son un poder constitucional del estado, y afecta a toda la ciudadanía que no puede ejercitar sus derechos porque se encuentra con el frontón de una administración de Justicia blqoueada. Quizás en la próxima concentración que se convoque, que ojalá no sea necesairo porque se resuelva el problema, ahí tendríamos que estar todos y no solo abogados y procuradores como si fuera un problema nuestro, que evidentemente lo es porque nuestra situación económica es muy comprometida. Ahí tenemos que estar todos los ciudadanos. Me gustaría que estuviesen todos, también colectivos sociales de todas clase y aquellos que no formen parte de un colectivo. Esto nos afecta a todos. Es como si se ponen en huelga todos los sanitarios, ¿afecta solo a los enfermos? A los sanos también. Y yo no quisiera que este tipo de concentraciones trasladasen la idea de que es un problema solo de los abogados. Aunque a nosotros nos afecta de manera especialísima porque lo estamos pasando muy mal.

-Muchos abogados están pasando por dificultades económicas, ¿no?

-Claro que los hay. Todos sufrimos dificultades, unos en mayor medida que todos, pero todos las sufrimos.

-¿Le parece poco probable que se llegue a un acuerdo antes del 23J?

-Bueno, las elecciones están ahí. Sería muy deseable, pero no me parece razonable pensarlo. Los políticos ahora está a otra cosa y ellos son los que lo pueden solucionar, políticos y sindicatos. La solución a este problema está en sus manos. A la abogacía institucional, si se le pide hacer una labor de mediación, convertirse en árbiro de esta disputa, estoy seguro de que estaría encantada de hacerlo. Pero el problema excede de las capacidades de solución que puede ofrecer la abogacía: la abogacía es víctima de la situación.