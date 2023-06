"Un solo artista haciendo algo que esté muy guapo puede cambiar el mundo"

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984) es Alizzz, lo más parecido al rey midas del último pop nacional. Productor de C. Tangana o de Amaia, su trabajo para otros artistas quedó encumbrado con "El madrileño" y de su trayectoria en solitario, tras "Tiene que haber algo más" (2021), sale ahora con el EP "Boicot". Hoy será la cabeza de cartel de la primera jornada del "Vesu", el festival indie de la fábrica de La Vega (billetes sueltos a la venta a 37 euros en entradas.oviedo.es), donde saltará al escenario pasadas las once de la noche.

–¿Qué se va a encontrar el público en un concierto de Alizzz?

–Estamos girando con el EP, con canciones un poco más agresivas que en el primer disco, donde trato temas más políticos, satíricos, incluso. Tocaremos eso y el "Tiene que haber algo más". No tengo todavía un repertorio tan largo, pero el que venga a escuchar una canción que haya sacado la tocaremos.

–¿Le ha resultado fácil pasar de estar detrás de los cantantes a ponerse encima del escenario?

–La verdad es que llevo subido a un escenario toda la vida, desde chaval, con mis bandas. Soy bastante tímido, pero el escenario es otra cosa, me siento cómodo. Al principio tenía dudas de quién iba a ser con mi proyecto en solitario, pero desde el principio tuve a mucha gente viéndome y cantando todas las canciones. Empezar así es más fácil, y ahora el escenario es como estar en casa.

–¿Cómo eran esas primeras bandas donde se fogueó?

–Un grupo de "grunge", en el instituto, y sí que he recuperado algo de eso en mi proyecto. Hay ciertas guitarras y atmósferas que sigo utilizando y que ya utilizaba con 15 años. Luego empecé a producir, a pinchar música electrónica, y me metí más con C. Tangana, y a girar con él y tocar teclados. Así que he pasado por muchos estadios en mi carrera, pero diría que donde estoy más cómodo es de "frontman", cantando. Es donde me pongo menos nervioso.

–Decía que era tímido. Es de esos que lo vencen por exceso.

–Sí, logras que otras partes del cerebro entren en funcionamiento. Es verdad que requiere mucha más energía emocional que hablar con una persona cara a cara, algo que, sin embargo, solo puedo hacer con mis amigos. Me cuesta mucho hablar del tiempo, de ese tipo de cosas, el "small talk", es algo con lo que no puedo, y subido a un escenario estoy mejor. A los "streamers" también les pasa mucho. Pueden estar delante de un ordenador hablando con millones de personas y luego delante de cinco personas se quedan callados. Esa disonancia es muy del ser humano, como el rollo de los tartamudos, que cuando cantan se les va. Cosas del cerebro.

–Desde el "grunge" hasta el pop urbano, ¿cómo ve Alizzz la evolución de la música antes y después de la revolución digital?

–No he vivido tanto los dos lados porque la explosión del "brit-pop" la viví más como espectador. En esa época el indie y la electrónica iban muy de la mano, había vasos comunicantes como "Sideral", o muchas otras bandas. Pero yo entonces solo estaba alimentando mi creatividad. Eso fue lo que me inspiró a tocar máquinas y al ordenador, y el mundo de la música lo conozco ya como creador de electrónica y popular urbano. Todo lo del mundo analógico, de ir a grabar a un estudio, es algo que estoy viviendo ahora.

–¿Cuál es la diferencia cuando trabaja para otros y cuando compone para sí mismo?

–Cuando lo hago para mí tengo mucho menos filtro. Todo lo que digo es verdad porque sale de mí, no tengo que ponerme en los zapatos de nadie y tengo la sensación de que me salen cosas viscerales de las que no me doy ni cuenta. Me ha pasado de estar muchas horas grabando y no darme cuenta de cómo hice un estribillo, porque el proceso es más inconsciente. Cuando compongo para otros estoy focalizado en lo que quiere explicar esa otra persona, en ayudarle a encontrar una estética de la canción, a que cuadre con el personaje.

–¿Cuál es el secreto para que una canción funcione?

–De eso se trata, de que algo funcione o no funcione, y es algo más innato que un talento que se pueda cultivar o plasmar en un libro. Sé que hay guías del hit, el productor sueco este [Max Martin] o Rick Rubin, que también hace mucha literatura, pero yo soy más innato. Confío en lo que pienso, en mi gusto, y a partir de ahí, si veo que va para algún lado, si veo que funciona...

–Estado de la cuestión pop ¿Cómo está la escena?

–Llevo notando un apalancamiento, que no vamos a ningún lado, que está todo un poco estancado. Se están haciendo canciones, grandes hits, pero me resulta un poco aburrido, falta algo que rompa dentro de la música más popular, que traiga la frescura que trajo el trap y el reggaeton cuando irrumpió en las listas. Aunque fuese lo que más se escuchaba se notaba cierta frescura. Ahora me cuesta encontrar algo interesante en cualquier top 50 de cualquier país de habla hispana. En algún momento eso se trasladará al público y seguirán otros movimientos, ya hay cosas muy interesantes que en cualquier momento...

–¿Alguna pista?

–No, no tengo ni idea, no tengo mucha idea pero sí que veo cosas que podrían inspirar a mucha gente y crear movimientos grandes. A veces un simple artista, solo uno o dos artistas, haciendo algo que esté muy guapo puede cambiar el mundo.

–¿Escucha, estudia, se interesa por los clásicos de la canción en la tradición hispana?

–Me ha interesado, me gusta escuchar de todo y entender por qué los artistas importantes llegaron a serlo. "Los Panchos", por ejemplo, estuve escuchando bastantes boleros. Luego hay cosas que aunque no me gusten tanto me puede interesar por sus letras y otras en las que me veo más reflejado, comno en el pop español de los ochenta y en el indie.