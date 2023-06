La investigación de la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles en el maletero de su propio coche en un aparcamiento del barrio ovetense de Otero descarta de forma inicial la intervención de terceras personas, según confirmó el jefe Superior de la Policía en Asturias, Luis Carlos Espino. El cadáver no presentaba "signos de violencia", tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición de ayer. "Las investigaciones son preliminares, pero aparentemente no hay intervención de terceras personas, o sea, no lo estamos tratando como tal. La hipótesis que se baraja es que fue él mismo quien se introdujo en el maletero", añadió Espino, que señaló a "una conducta autolítica" como principal hipótesis de la muerte.

Los agentes de la Policía Nacional de Oviedo llevaban dos días buscando al hombre y encontraron su coche a eso de las siete de la tarde aparcado en Otero, concretamente a la altura del número 9 de la calle que lleva el mismo nombre del barrio. Al mirar en el maletero del Citroen C5, los agentes se encontraron con el cadáver. Fue entonces cuando dieron el aviso a sus compañeros de la Judicial y de la Científica. El vehículo del fallecido estaba aparcado justo frente a un gimnasio y en una zona en la que, además de otros muchos coches aparcados, también hay bares y cafeterías con terrazas. Con la intención de no causar alarma, se avisó a la grúa de la Policía Local y se llevaron el coche, con el cadáver aún en el maletero, hasta la comisaría de Buenavista. Una vez allí, comenzaron las labores detalladas de análisis del cuerpo y del vehículo. La Policía Local de Oviedo también participó en las labores de búsqueda del hombre durante los dos días que estuvo desaparecido, cuando su familia dio la voz de alarma temiendo el fatal desenlace. El cadáver fue trasladado al instituto de medicina legal para practicarle la autopsia y determinar las causas de la muerte, si bien "parece que no hubo intervención de terceras personas", han apuntado desde la Jefatura Superior de Policía.