Fitoria celebra este fin de semana "con esfuerzo" unos festejos a los que Ules tuvo que renunciar

Las comisiones de festejos de los pueblos y de algunos barrios de Oviedo siguen "haciendo malabares" para poder hacer frente a los gastos derivados de las exigencias normativas que se les piden para poner en marcha este tipo de eventos. Y"removiendo Roma con Santiago" para conseguir superar la maraña burocrática que trae consigo organizar unas fiestas de prao. Fitoria celebrará este fin de semana "con gran esfuerzo" sus festejos en honor a San Antonio, pero en otras partes del municipio, como por ejemplo en San Claudio, ya se ha anunciado que no va a haber fiestas por motivos económicos. Las celebraciones de Ules, que estaban previstas para los días 11 y 12 de mayo, por San Isidro, también fueron suspendidas este año al no poder afrontar los gastos "desmesurados" que implica el cumplimiento de la normativa.

Alejandro Vega es el presidente de la Sociedad de Festejos San Isidro Labrador, de Ules. Este año, cuando comenzó a tramitar el papeleo para organizar las fiestas en el Ayuntamiento, ya se dio cuenta de que no iban a poder hacerlas y que se iba a romper "una tradición de muchos años". Al hacer números, las cuentas no salían. "Nos pedían que tuviésemos una ambulancia con médico durante los dos días de la fiestas, que vallásemos el recinto y que pusiésemos seguridad privada. Para nosotros todo eso significa un dineral y no podemos afrontarlo", explica Vega.

"Hay que tener en cuenta que además de eso hay que pagar seguros, fianzas, a un aparejador para que te haga los planos del recinto, la carpa, te piden que instales baños... Son un montón de cosas y nosotros sólo hacemos una humilde fiesta de prao. Traemos a unas orquestas y ni siquiera tenemos carruseles para los niños. Lo que pasa es que tenemos una carpa grande por si llueve y todo lo que nos cobran lo calculan en función de su aforo y de las dimensiones del recinto, aunque no se llene nunca. Hay cosas que no se entienden. Si siguen así van a cargarse todas estas fiestas", señala Alejandro Vega.

Las quejas por la dureza de la normativa no llegan sólo desde Ules o Fitoria; localidades como San Claudio, Olloniego, Santianes o Tudela de Agüeria también han alzado la voz a través de este diario para exigir cambios. La concejala delegada del área de Festejos, la popular Covadonga Díaz, lo tiene muy claro. "La normativa para este tipo de eventos la pone el Principado y el Gobierno central y desde el Ayuntamiento lo único que hacemos es cumplirla a rajatabla, como no podía ser de otra manera", afirma Díaz. "Las fianzas, que son lo que nosotros controlamos, se establecen en función de la superficie de los recintos. Defiendo a capa y espada a todos los técnicos municipales y su trabajo, lo único que hacen es velar por la seguridad de los ciudadanos y cumplir la normativa", añade la concejala.

Los costes

Organizar unas fiestas como las que se van a celebrar a partir de hoy en Fitoria suponen "un esfuerzo grandísimo" para la comisión. "Nosotros no culpamos al Ayuntamiento. Sabemos que las normas no las ponen ellos y que hay que cumplirlas, pero la verdad es que nos ahogan y cada vez nos supone más esfuerzo todo esto", reconoce la presidenta, Lourdes Noval. Y comienza a enumerar la lista de gastos. "Cuatro días con ambulancia, unos 3.000 euros; la carpa, alrededor de 2.000; los informes del aparejador, sobre 1.000; los seguros 900; la electricidad, supera los 8.000; el agua lo pago yo porque está enganchado a mi casa; la limpieza del prao, otros 1.000 y las orquestas alrededor de 20.000. Después nos pedían la instalación de 32 baños, que no los hay en toda Asturias, lo que supondría otros 12.000 euros. Trabajamos todo el año para no perder dinero", dice Lourdes Noval.

Las subvenciones que reciben este tipo de eventos por parte del Ayuntamiento ascienden a un máximo de 6.000 euros y se valoran en función de la inversión que realicen las comisiones para ponerlas en marcha.