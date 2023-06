María Berasarte: "Las músicas de raíz son muy auténticas, tienen mucha fuerza"

María Berasarte recalará en el ciclo "Músicas en el Camino" mañana a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, con su proyecto más personal y más apegado a sus raíces vascas, "Lurra eta bidea" ("La tierra y el camino"). "Es un trabajo dedicado a mi tierra, el País Vasco", avanza la artista, que ha colaborado con músicos como Jordi Savall, Ara Malikian, Paco de Lucía, Carlos Núñez y Carlos Do Carmo y que ha orientado su carrera a la indagación en otras culturas, adentrándose en el fado portugués y la chanson francesa. La de ahora, sin embargo y según cuenta la propia cantante, es "una investigación sobre mi propia cultura, con un desarrollo más alternativo y original".

Vasca, de San Sebastián, el vínculo de María Berasarte con el Camino de Santiago y con Galicia es materno. "Mi madre es de una aldea del interior de Pontevedra, yo me he hecho cinco veces el Camino y me siento muy gallega", afirma. Hacía tiempo, explica, que la gente la animaba a hacer algo sobre la música vasca, y vio la oportunidad. "Es más bien un espectáculo sensorial, unas veces divertido, otras serio, litúrgico, a veces improvisado. Está muy vivo", refiere, y en el la tradición vasca se entreteje con otras músicas. Es un espectáculo que se crece, comenta su protagonista, y en el que "aunque el público no entiende las letras de las canciones, la emoción le traspasa".

María Berasarte canta junto a Ángel Unzu, a la guitarra eléctrica; Igor Telletxea, batería y percusiones, y David Azurza, voz invitada. "Somos pocos y buscamos muchos registros y sonoridades, saliéndonos del registro habitual de la música popular", afirma.

"Lurra eta bidea" se estrenó en los Teatros del Canal, en Madrid, hace casi un año y María Berasarte lleva ya más de 20 conciertos. "He escogido canciones que me parecían bonitas y me llevaban a lugares donde no había estado antes", refiere. "Este proyecto ha sido un puente para llegar donde nunca había estado. Con él quise hacer algo fuera de mi zona de confort", añade. "Yo elijo canciones para mí, trato de no mentir al público y de contar lo que está sucediendo internamente en mí, me gusta arriesgar. Para eso está el arte", dice.

"Al Alba", de Luis Eduardo Aute, es uno de los temas que ha versionado Berasarte para este espectáculo; también hay mucha música vasca, antigua, de Iparralde. Unas veces la interpretación es formal y otras más atrevida, incluso vocalmente.

"Las músicas de raíz son muy auténticas, tienen mucha fuerza", opina la artista y deja caer que en estos últimos tiempos está escuchando "música indie que explora en lo tradicional, es cool. Me gusta que la música se expanda, con otras expresiones y otra frescura".

"Lo bonito de la música de raíces es que tienes todo el mundo por mostrar. A veces la música pop se queda más concentrado en un mercado y luego pasa. Esta no, esta tiene la capacidad de profundizar y te transporta. Nos imaginamos estar con las adufeiras de Monsanto, la aldea más antigua de Portugal, con las que yo he trabajado, con su canto ancestral y su portugués a medio hacer. Eso yo lo mezclo con un canto popular vasco", pone como ejemplo.

El concierto de María Berasarte durará "una hora larga"; las entradas son gratuitas y deben descargarse en entradas.oviedo.es.