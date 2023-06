"La pandemia nos dio una patada para adelante de quince años a nivel tecnológico"

Francisco Rodríguez Menéndez asumió hace unas semanas la dirección de la oficina de Aon en Asturias cuyo cuartel general está en Oviedo desde hace más de tres décadas. La multinacional americana está especializada en servicios profesionales y en la gestión de riesgos. Rodríguez es natural de Avilés y tiene 58 años y cuenta con una extensa carrera dentro de la empresa tras haber asumido diversas responsabilidades tanto a nivel regional como nacional.

–Su último cargo antes de asumir la dirección de la oficina ovetense fue como director de riesgos paramétricos. ¿En qué consistía su trabajo?

–Tiene que ver con el cambio climático. Las empresas y el conjunto de la economía están muy expuestas a la climatología. El ejemplo más clásico es el de los huracanes, para ese tipo de riesgos hay pólizas específicas. También para las cosechas o incluso para las cerveceras porque si en primavera llueve este tipo de compañías tienen hasta un 15% menos de facturación. Todo eso se puede llegar a medir y asegurar.

–¿Cuál es el estado de salud de las empresas asturianas?

–Está en transformación. Lo que veo es que el descenso poblacional es tremendo. Ahora estamos en un punto de inflexión porque se están haciendo cosas para que esa tendencia cambie. Desde el punto de vista empresarial veo que hay una transformación, tenemos sectores nuevos que hasta hace unos años eran desconocidos como el TIC y empresas pujantes que son líderes a nivel mundial. Esta habiendo un cambio en la base del tejido industrial. Hay una evolución y Asturias la está sabiendo aprovechar.

–¿Cómo pueden las empresas atraer profesionales?

–La campaña que se está haciendo para atraer nómadas digitales es un acierto y nos va a dar nombre fuera. La pandemia ha traído dos cosas: que todo lo que pensábamos que no podía pasar ha pasado y nos ha dado una patada para adelante a nivel tecnológico de quince años.

–¿Cuál es el riego que más preocupa ahora mismo a las empresas?

–Los ciberataques, es lo que las empresas más nos demandan. El objetivo es minimizar el impacto de un posible ataque. Tenemos mucha experiencia en ese tema.

–¿La pandemia ha cambiado el concepto de riesgos en las compañías?

–Ahora se analizan las cosas más, se valora mucho más nuestro trabajo y toda la información que aportamos a las empresas. Hay asuntos como el que se interrumpa la cadena de suministro que se ve que ahora puede pasar. En estos momentos son muy importantes los activos intangibles, que son bienes que pueden ser el ser o no ser de la empresa, y que no están asegurados. Y aquí en Asturias con el sector tecnológico o las de ingeniería es un asunto muy importante. He hablado sobre este tema con algunos empresarios y es un asunto que desconocen, pero son empresas que a lo mejor tienen tres patentes. Son temas novedosos que ya no tienen tanto que ver con los seguros.

–¿Por que a las empresas asturianas les cuesta tanto retener el talento?

–Porque la globalización y la digitalización las ha llevado a competir con empresas de todo el mundo y con sueldos de cualquier sitio. Ayudamos a la hora de implementar los beneficios sociales a través de retribuciones flexibles, pólizas de salud o todo tipo de productos que puedan aportar valor al puesto de trabajo. Hacemos estudios de retribución a nivel mundial para ver si la empresa está pagando lo que están pagando otros. Ahora competimos a nivel global por el talento.

–¿Cuáles son los riesgos asociados al cambio climático?

–Tenemos una unidad a nivel mundial en la que analizamos datos y el impacto que puede tener sobre las empresas y ayudando a tomar decisiones. Lo más novedoso son esos riesgos paramétricos de los que hablábamos antes. El año pasado, por ejemplo, en noviembre recibo una llamada de que había una compañía en un país de Latinoamérica que es uno de los grandes productores de soja decía que no encontraba nadie que le asegurara. En su caso se vio afectado por un exceso de lluvias. Hay multitud de factores, como el exceso de viento en las plantas eólicas. Algo más cercano, puede ocurrir que un hotel pierda el cincuenta por ciento de las reservas debido a un cambio en la previsión metereológica. Todo eso se puede mirar y medir. Son cosas que antes pasaban desapercibidas.