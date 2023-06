El portavoz del PP en Ribera de Arriba, Pablo García, acusa al equipo de Gobierno capitaneado por el socialista Tomás Fernández de ningunear a su partido y de no permitir que la oposición participe en la vida municipal a pesar de que los populares cuentan con dos concejales en el Ayuntamiento desde las últimas elecciones. "No se han dignado a convocar una reunión de portavoces y a escuchar a la oposición. Han preferido una vez más poner en marcha el rodillo puro y duro, algo que da como resultado este nuevo atropello y una auténtica cacicada", dice García. Según el edil popular, el PSOE sigue usando los mismos métodos que en el anterior mandato, es decir, "celebrando sólo cuatro plenos ordinarios al año, gobernando a golpe de decreto o desestimando debatir decenas de mociones de la oposición". El PP critica además que la oposición no cuenta con ningún representante en los once órganos colegiados en los que está el Ayuntamiento, como por ejemplo la Fundación Laboral de la Construcción o los consejos escolares. Recientemente los populares habían solicitado una mesa y una silla para poder atender a los vecinos en el Ayuntamiento y denuncian que el equipo de gobierno no se lo concede.