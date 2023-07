"Montamos el grupo para pasarlo bien tocando en directo"

Nico Yubero lleva la voz cantante en el trío madrileño "La Paloma", al menos cuando suben al escenario y también en esta entrevista. Ayer estaban tocando en el Observatorio Festival, en el Bierzo, y esta noche, a las 21.00 horas, se suben al Vibra Mahou, el escenario principal del Vesu, que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Ni él, ni Lucas Sierra (guitarra y voz) ni Juan Rojo (batería) han cumplido aún los 30, lanzaron su primer álbum, "Todavía no", hace cuatro meses y antes de que saliera ya se habían hecho escuchar bien alto.

–¿Qué ofrecerán en el Vesu?

–Estamos a mitad de la gira de verano de nuestro primer disco. Son canciones que llevaban tiempo girando, pero que aún no habían salido en un álbum. Ahora, más que presentarnos, que es lo que hacíamos antes, los conciertos son una celebración del disco. Es la primera vez que la gente se sabe todas las canciones que tocamos en directo y lo estamos disfrutando muchísimo.

–¿Tienen alguna referencia del Vesu? ¿Qué saben del festival?

–Ya hemos estado en el Vesu antes, en Oviedo, con amigos y amigas, con "Menta", recuerdo un concierto con "Novedades Carmiña"… Esta es una de las fechas que más nos apetece. El sitio es brutal y es un festival más pequeño, que tiene otro tipo de energía. Le tenemos unas ganas tremendas.

–"La Paloma" tiene una vida corta y ya están triunfando.

–Nos juntamos hace dos años y pico. Nos coincidió con la pandemia y no pudimos organizarnos para tocar juntos. Lo primero que sacamos salió en el verano de 2021. Habíamos tocado en otros proyectos, pero el más serio en el que nos hemos involucrado es este. Hemos tenido mucha suerte y mucho curro, y un equipo muy bueno.

–¿Todos vienen del mismo ambiente musical?

–Para nada. Juan, el batería, viene de tocar en grupos experimentales de jazz, es más técnico, ha estudiado música; yo me crié musicalmente en la escena punk de Madrid y no tengo background académico, he aprendido mucho en los escenarios, y Lucas vivía en Londres, con sus proyectos y haciendo canciones buenísimas. Nos hemos juntado de aquí y de allá, y esa es de las cosas buenas que tenemos.

–¿Por qué? ¿No se inscriben en ningún estilo?

–Hacemos canciones, cada uno tiene sus propios recursos y no nos consideramos una banda de estilo. No tenemos ese afán de estilo. No sabemos dónde nos llevará el proyecto. Respetamos mucho las canciones y procuramos no preocuparnos tanto en encajar en un sitio u otro. Al final suena a lo que suena.

–¿Lo primero son las canciones?

–Sí. La música de estilo es respetable, pero nosotros lo entendemos como algo limitante. Si hiciéramos música de estilo no podríamos dejarnos ir. A veces la cagas, pero eso es lo divertido.

–En dos años han actuado varias veces en México.

–Hemos ido dos veces, hemos estado en Estados Unidos, en Portugal, en Francia, hemos girado por España, en festivales muy guays... Hay que aprovechar las oportunidades, verlas y aprovecharlas todas. Tenemos un equipo muy bueno, trabajamos con “La Castanya”, que nos ayuda a conseguir esas oportunidades. Ir a México es algo que hay que pelear. Hay que tirarse no a una sino a varias piscinas, y nosotros no tenemos miedo a hacerlo.

–¿Qué tal es recibida la música pop española en México?

–Muy bien. Hemos interiorizado que vamos a ir regularmente. Hacerlo es descubrir otro contexto. Aquí, siendo la banda de Madrid, con más contacto con la ciudad y con el resto del país, te das a conocer más fácilmente. Allí es un trabajo más de ir y venir. Hemos tenido la suerte de sentarnos a tocar y componer con artistas de allí, y hemos vivido cosas que te hacen como banda. Cuando vuelves, con perspectiva, dices: "¡Ostia!, ¡Cómo he aprendido!".

–¿Algún consejo para quienes vayan a escucharles al Vesu?

–Hay que ir con ganas y ya está, sin presión. Somos muy honestos a la hora de plantear el directo. En él está la identidad de la banda. Nosotros montamos el grupo para pasarlo bien tocando en directo, por diversión, y en los conciertos el público lo nota.

–El verano es temporada de festivales.

–Este vamos a hacer 20. Cada uno es una oportunidad de encontrarnos con amigos y amigas, con artistas que nos gustan y ver muchos conciertos. Son 20 grandes fiestas garantizadas. Nos dejamos un mes de descanso y en noviembre empezamos con la gira.