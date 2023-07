Pianistas de fábula para una noche soberbia en Bueño

Doble trío, doble ración de pianistas finos y regreso a lo grande del festival de jazz de Bueño. La cita mágica del verano asturiano con la música improvisada abrió ayer la primera jornada de su 21ª edición con el alemán Vicent Meissner y el estadounidense Tom Sochas, acompañados por sendos tríos, con muy buen sonido y en el ambiente inmejorable con que la localidad ribereña arropa a los músicos. "Es como de cuento", celebró la primera formación.

Conocido como "la nueva esperanza del jazz alemán" por la crítica, el trío del joven Meissner saltó al escenario con el sonido característico de las producciones del sello ECM, muy europeo, limpio, aseado y un repertorio de temas originales muy fresco.

El trío incluyó versiones de pop llevadas a su terreno, un poco al estilo de "The bad plus" o de las excursiones que por estos registros gusta de hacer Brad Mehldau. En esa revisión Meissner incluyó clásicos como el "In my life" de "Los Beatles".

En la segunda parte del programa Tom Sochas presentó su trabajo " The Sorcerer", ese disco que Jamie Cullum calificó como "muy hermoso y hechizante". Lo hizo con un trío formado por el contrabajista Thodoris Ziarkas y el batería Pier Bruera.

Tras el buen sabor de la jornada de ayer, para hoy está prevista un arranque de mediodía, a partir de la una y hasta las cinco, con la sesión vermú que en los últimos años vienen sirviendo los Djs oficiales Herminio Afonso & Mark GV Taylor.

Los conciertos comenzarán a las 22.30 horas. El programa se abrirá con el cuarteto liderado por el saxofonista italiano Giulio Otanelli. Influenciados por el jazz improvisado de artistas como Lennie Tristano, este cuarteto de jóvenes músicos europeos que se conocieron en el Conservatorio Nacional de Paris proponen la búsqueda del contrapunto free dentro de un refinamiento melódico no falto de energía rítmica, según anuncia la organización.

Cerrará la 21ª edición del festival de Jazz de Bueño una leyenda española del jazz contemporáneo europeo, el contrabajista Baldo Martínez . El músico gallego presenta su proyecto "Triskel Trío" junto al pianista ovetense Jacobo de Miguel, un clásico ya en la programación ribereña, y con la baterista y percusionista Lucía Martínez, Master de Jazz por la Universidad de Artes de Berlín, ciudad donde está afincada.