Javier Gurruchaga: «No han pasado tantos años desde los tiempos en que se llevaron a Lorca; ahora están Trump y sus seguidores»

El músico Javier Gurruchaga (San Sebastián, Guipuzcoa, 1958) es un actor de mucho carácter, tanto que en unos días va a encarnar en Oviedo al verdugo de Federico García Lorca en la versión que de «Comedia sin título» dirige Emilio Ruiz Barrachina, un espectáculo cuyo estreno nacional acoge el próximo viernes, día 7 (20.00 horas), el teatro Campoamor. De eso, de Lorca y de su tiempo, el líder de la «Orquesta Mondragón» habla por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA, que patrocina el estreno de la obra.

–¿Qué fue lo que le convenció para meterse en la piel del asesino del poeta?

–Sobre todo la producción que hay detrás de esta propuesta y, más si cabe, la forma de la obra. Está inacabada, pero la mano sabia de Emilio Ruiz Barrachina la ha enriquecido a partir de las distintas biografías que escribió Ian Gibson. Me gustó el texto, me gustó la ubicación temporal: son los últimos días de Federico. Un acontecimiento dramático protagonizado por un gran poeta al que tengo un gran aprecio desde chaval y todo, además, en el año del 125 aniversario de su nacimiento. Así que pintaba bien el proyecto. Respecto de lo de ser el asesino, pues, bueno, unas veces te toca hacer de bueno, otras de conde, de duque o de conde duque; aquí, de pistolero, del pistolero que remata a Federico. Lo que se cuenta en la obra, el hecho de que el estreno sea en el teatro Campoamor, esta suma de cosas fueron las que me animaron a decir que sí a este proyecto. Y, por supuesto, toda mi admiración por Federico.

–¿Cómo casan la «Comedia sin título» y Lorca con el momento presente?

–Esta conjunción de elementos, al final, vistos los últimos acontecimientos y cómo está transcurriendo todo, sirven para presentar una crónica de una España que nos pilla muy cercanos. La España de Lorca es la España de siempre, la de «La casa de Bernarda Alba» y el resto de sus obras. Tampoco han pasado tantos años desde los tiempos que se llevaron a Lorca: ahora están Trump y sus seguidores. Trump ha levantado las ampollas de la Guerra Civil norteamericana, que fue en el siglo XIX. Ese ambiente de confrontación es el que se respira en «Comedia sin título». Este espectáculo es muy sabio por muchas razones, un buen espejo porque nos viene a decir que todo aquel tiempo de Lorca se puede repetir.

–Lorca es uno de sus autores predilectos.

–Lo he leído mucho, he visto montajes de varias de sus obras. No soy de esos que sabe el número del calzado del poeta o cuál fue el último poema disparatado que escribió en su época con Dalí. A tanto no llego. Pero, bueno, siento que tiene un magnetismo y un lirismo muy densos, muy ricos y muy surrealistas. Todos estos elementos hacen que su obra me guste.

–A la vez que «Comedia sin título» está ensayando otro montaje.

–Estoy trabajando con el director catalán Ignasi Vidal sobre un monólogo que, de momento tiene como título provisional «El muerto vivo», una obra que va de más a menos: de muerto a criatura recién nacida. Esta idea se ha explotado mucho, pero aquí hay una habilidad y un humor muy especiales. Estoy ahí una hora y media largando y digo cosas muy crudas, pero con una flema muy graciosa, muy de comedia americana. Es un monólogo muy divertido. A veces, sobre la escena, me acuerdo mucho de mi padre porque era así un poquito cascarrabias. Sirve para reflexionar sobre lo breve, lo efímero y lo tontorrona que a veces puede ser la vida.

–¿Su parte de actor siempre ha estado presente en su parte de cantante?

–La música y la interpretación, para mí, son elementos complementarios de mi vida. Cuando era chaval lo que quería ser era cantante, pero también actor. Por eso, esas dos partes de mi vida están tan unidas. Empecé a cantar canciones de Elvis o de «Rolling Stones», pero ya estaba pensando cuánto me había gustado Narciso Ibáñez Menta en su última película de terror. Me gustaba Marisa Paredes. Bueno, quería imitarlos. Empecé a cantar en el coro de la iglesia de San Vicente, una iglesia preciosa del siglo XVI, allí en Donosti. Empecé a cantar, a aprender solfeo, luego estudié saxofón. Hice cuatro años. Para manejarlo bien hay que poner diez años, pero a mí me ayudó mucho a agudizar el oído. Es decir, una cosa lleva a lo otro.