Jimena Amarillo: "No quiero ser una artista que suba canciones a TikTok"

La valenciana Jimena Amarillo es, a sus 22 años, una de las más estimulantes apariciones recientes en la música independiente española. Cantante y compositora, Amarillo descolló tras la pandemia con su primer álbum de estudio, "Como decirte, mi amor", que incluye temas como "Cafeliko" o "cuando ya no me quieras". Este abril ha publicado su segundo álbum, "La pena no es cómoda", que ha conquistado por igual a la crítica y al público. Hoy, a las 15.40 horas, Jimena Amarillo cerrará el Vesu en la fábrica de armas de Oviedo. La cantante atendió a LA NUEVA ESPAÑA, vía telefónica, el pasado jueves, pocas horas antes de protagonizar uno de los conciertos estrella de las celebraciones vinculadas al Orgullo, en Madrid, una actuación ante la que reconocía estar "nerviosa y expectante".

–En dos años ha pasado de ser una completa desconocida a protagonizar uno de los conciertos estrella del Orgullo. ¿No le da vértigo?

–Ahora estoy un poco desubicada con mi proyecto, me he dado cuenta justo de eso que acabas de decir, de todo lo que ha pasado en estos dos años y que ahora soy alguien en la música. En estos tiempos del mes del Orgullo me he dado cuenta de que soy bastante diferente que entonces. Considero que no tengo un discurso totalmente formado y sí, da algo de vértigo todo esto. Pero estoy muy contenta con lo que estoy haciendo.

–Su proyecto, ¿a dónde le lleva?

–Pues por ahora quiero reposar el segundo disco. Me parece que he sacado muchas cosas en muy poco tiempo y quería aspirar a algo más, porque no me gusta quedarme anclada. Quiero tomármelo con calma por primera vez, y eso voy a hacer. Reposar mis cosas.

–Esa pausa a la que aspira es difícil, en estos tiempos en los que va todo tan rápido, con las redes y todo lo demás.

–Sí, y estoy muy agobiada con eso. No se para de comparar tus cosas con las de otras cosas. No haces más que salir en tiktok, en canciones virales.... Pero sé que yo estoy tan alejada de esos otros conceptos que me da igual. No quiero ser una artista que suba canciones en tiktok, ni un número. No quiero perder mi esencia. Por eso quiero apartarme, para centrarme en mi proyecto.

–¿Prefiere las salas pequeñas a los grandes escenarios?

–No, realmente me gustan los dos. Me gustan los escenarios pequeños porque son muy personales. Pero en los grandes hay tanta gente que no me pongo nerviosa. Me gusta compaginar ambos.

–¿Modula su forma de actuar en unos y en otros, cambia su acercamiento al público?

–Sí. Pero ahora que hablamos de esto, me doy cuenta de que también ha cambiado mi público. Ahora hay más gente mayor y más hombres, pienso que mi público se está abriendo y es algo que me produce mucha alegría.

–Puede ser que les llegue por sus hijos.

–Sí, sobre todo es por eso. Me lo dice mucha gente: "A mi hijo le gustas mucho y te escucho por él".

–Cuando compone una canción tan redonda como "Cafeliko", ¿uno se da cuenta de su fuerza, de cómo va a conectar con el público?

–No, la verdad es que no. Yo lo hago sin pensar en nadie, solo pienso en mí y que me guste a mí. En el caso de "Cafeliko" no tenía ni idea de lo que iba a pasar con esa canción, la considero superlejana. Pero sí que mantengo la esencia de no querer hacer las canciones por y para nadie: a mí me gustan, y ya está.

–Ya tocó en Oviedo, ¿le gusta esto?

–¡No lo conozco! La otra vez que estuve fuimos a la sala y ya está. Es una mierda, porque me encanta lo verde, el campito.