Los empresarios confían en que el servicio externo de pliegos desatasque las obras en Oviedo

La propuesta en la que ya trabaja el equipo de gobierno de Alfredo Canteli para dotarse de un servicio externo y permanente para la redacción de los pliegos de las obras y lograr, así, un ahorro de unos ocho meses por proyecto, según los cálculos del área de Infraestructuras, recibió ayer el aplauso de los empresarios y las críticas de la oposición.

Tanto la Cámara de Comercio de Oviedo como la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) confían en que esta solución pueda servir para desbloquear la tramitación de las obras, un problema, coinciden, con el que se encuentran todas las administraciones.

Al otro lado, tanto el PSOE como Vox e IU criticaron que se trate de solucionar fuera de la estructura municipal un problema que atribuyen, precisamente, al adelgazamiento de la plantilla, y lamentaron la filosofía "privatizadora" detrás de la medida.

Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción se mostró cauto a la espera de conocer los detalles de la propuestas. "Lo primero que tenemos que ver es de qué se trata, que nos lo expliquen bien y nos cuenten los pormenores". Pero admitió que la melodía suena bien: "Siempre y cuando se cumplan los parámetros de legalidad y libre concurrencia de las empresas, puede ser una varita mágica para otras administraciones que tienen el mismo problema y no han conseguido solucionarlo", concluyó.

También entiende que es una solución de emergencia para estos problemas de tramitación el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, aunque en su caso apunta a una modificación de calado de la ley de contratos. "La legislación que tenemos en esa materia es una de las peores de la democracia, está provocando retrasos, ineficiencias y dificultades para que las administraciones puedan adjudicar sus proyectos en tiempo y forma, además de que se ha impuesto una corriente de opinión a favor del modelo de subasta que ha acabado por provocar un déficit en la calidad tanto de los servicios como de obras". En todo caso, razona Paniceres, a la espera de la reforma de la ley de contratos la externalización del servicio de pliegos puede ser una buena solución, dice: "Si dentro del marco legisltaivo que hay se permite una asistencia técnica para que los pliegos puedan salir en tiempo y forma, se agilicen los trámites, las inversiones se ejecuten y no se pierdan los fondos europeos, siempre que sean procesos supervisados por los funcionarios públicos, pues bienvenido sea". Paniceres concluye que la administración requiere "mecanismos ágiles que no frenen la economía" y entiende que esta solución coincide con el modelo de las asistencias técnicas y de la colaboración público-privada: "Mientras no cambie el marco, hay que buscar fórmulas, y esta puede ser una de ellas".

El concejal socialista Jorge García Monsalve abundó, en otro enfoque completamente distinto, en el "reconocimiento explícito de una ejecución de obra manifiestamente mejorable, de la muy baja ejecución del pasado mandato", que está detrás de estos planes. Y algo más. Monsalve llama la atención sobre "la descapitalización de empleos públicos" y sus consecuencias. "Cuando por falta de personal los técnicos superiors no pueden llevar a cabo los pliegos y la solución es externalizar el servicio, sin tener en cuenta que lo único que se puede externalizar es la redacción, porque la tramitación tiene que realizarla siempre un funcionario".

Monsalve invita a cotejar la relación de puestos de trabajo (RPT) municipal con la plantilla y comprobar, destaca, "que hay muchísimos puestos sin cubrir, que la oferta de empleo público es manifiestamente mejorable". Por todo ello co concluye que la solución es "dotar al Ayuntamiento de una plantilla que pueda llevar a cabo las gestiones públicas y no poner parches a la baja gestión presupuestaria con contratos a empresas para que redacten los pliegos".

El portavoz del grupo municipal Convocatoria por Oviedo-Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también afeó las intencions del PP. "Al parecer se baraja la externalización generalizada, mediante lotes, de la redacción de pliegos", señaló, "lo que no significa otra cosa que la privatización de otra parte importante de la gestión municipal". "En vez de modificar, organizar y mejorar la gestión pública", protestó Llamazares, "el nuevo equipo de gobierno renuncia a su gestión, a su responsabilidad, y la deja en manos del sector privado". El portavoz de IU pidió al equipo de Canteli que "reflexoione sobre esta materia": "Debería hablar con el resto de grupos municipales, debería tranquilizarse, sopesar distintas alternativas y no recurrir al rodillo de la absoluta". "Sería un mal signo para el resto del mandato, la imposición nunca es buena consejera", concluyó.

También Vox se mostró crítico con la receta. Su portavoz, Sonsoles Peralta, indicó que está convencida de que Oviedo "cuenta con una plantilla de técnicos capacitados y con recursos suficientes para sacar adelante la elaboración de los pliegos". Por eso pide que antes de externalizar el servicio se hable con ellos. "Nuestra postura es clara, no se puede engordar el coste de la administración contratando servicios externos, cuando disponemos de personal capacitado para ello. Es una cuestión de optimización de recursos.

La idea de externalizar la redacción de los pliegos fue una de las promesas de la campaña electoral de Canteli, la primera que adelantó en la jornada de presentación de candidatura. Después volvió a referirse a ella en su visita a la Cámara de Comercio, no sin provocar cierta polémica, y este domingo el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, daba a entender en este periódico que la solución está ya muy madura. El edil indicó que se sopesa licitazar el servicio por lotes, dependiendo del tipo de pliegos que haya que redactar, e incluir también la redacción de pliegos de la ejecución de obras, no solo de los proyectos.