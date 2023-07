Jimena Amarillo eleva el Vesu

El verano ovetense quedó oficialmente inaugurado después de tres días de música en la antigua fábrica de armas de la Vega. El recinto, engalanado con luces y equipado con comodidades no siempre presentes en los festivales, lo convertían en un espacio amable para un público multigeneracional y diverso. Y es que, un día más la accesibilidad para todo tipo de público fue una prioridad para el festival Vesu, que organiza la Fundación Municipal de Cultura y patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Al puesto de la Fundación Music for All que facilitaba todo tipo de material a los asistentes se sumó la intérprete de lenguaje de signos sobre el escenario que aseguraba que todo el mundo pudiera disfrutar de la música. Un gusto saber que las organizaciones son cada vez más conscientes de la diversidad del púbico y que, preocupadas por ello, ponen los medios para que todo el mundo se sienta incluido. Además, ante la poca tregua que daba el sol, la organización repartió agua fría a los asistentes.

