"Quizás mi subconsciente pretenda imponerse y echarle toda la culpa a la pandemia: vida sedentaria, máquina de correr en la habitación más próxima, muy poco utilizada; largas horas ante Prime, Netflix y Movistar; compensaciones de felicidad conseguidas en un modo de comer desordenado y de beber incontrolado, cambios de humor por alejamiento de la vida diaria, de la rutina de aparcar, del saludo mañanero, del regreso tras la cervecita... En fin, no es el subconsciente..., más bien es el consciente y el arrepentimiento de haberlo hecho todo mal". Así comienza la reflexión del cardiólogo asturiano Ignacio González sobre un estilo de vida cada vez más habitual y nada satisfactorio. "El peso ha subido, los triglicéridos vuelan, la T arterial se descompensa, las piernas se quejan al caminar, el jadeo al respirar se intensifica y el ‘burrito’ tiene que trasladar una carga superior a la habitual, salvo que le castigues azuzándole o le quites carga. Lo admites y, sin embargo, al querer iniciar el remedio empiezan a ocurrir cosas".

Y cuenta su propia experiencia. "Te tiras a la piscina y, al iniciar el croll, notas un pinchazo, con ‘click’ incluido. Te has roto el tendón del bíceps derecho, dice el entendido, no hay que hacer nada, se inmoviliza un tiempo y sin más". Con ello, prosigue el cardiólogo, "vuelves a tu vida normal y vas notando que tus distancias, ya nunca demasiado largas, se van acortando con el palo de golf al jugar. Siempre hay justificantes..., van pasando los años, entrenas poco, es un deporte de precisión, cómo darle bien si no vienes... Y lo piensas y decides: se acabó. Te inscribes en un torneo oficial, eso sí, senior, y ayudado de un inconcebible handicap y un compañero excepcionalmente paciente, inicias una aventura que acaba, tras una caída, en la rotura del supraespinoso del hombro izquierdo –por ecografia– y en la rotura, además, del infraespinoso –por resonancia– del mismo hombro. O te operas o tendrás que abandonar este deporte, según te indican especialistas en hombro y lesiones deportivas". El relato prosigue. "Y empiezas a pensar: ¿para qué seguir?, ¿y la cantidad de gente que perderías de convivir?, ¿y tu obsesión continua por los palos a cambiar?, ¿y si ya no vas a jugar bien jamás?.... ¿Qué hacer? Pues encontrarte con lo que me encontré", indica el cardiólogo, "un traumatólogo especializado en hombro, con cirugía artroscópica con cámara, en centro dotado al completo y estancia corta, pero con anestesia general. Todo cardiólogo sabe que, aunque la anestesia moderna conlleva tecnología, fármacos nuevos y doctores muy experimentados en el centro decidido, el haber llegado a una edad, tener un poco de todo en cuanto a daño cardiovascular, y decir adiós o hasta luego, cuesta...".

Al final, según desvela, "el experto lo bordó, y nunca mejor dicho, pues tuvo que coser los dos tendones desgarraos en sí mismos, y sueltos además del hueso –hecho el primer milagro–. Alta al día siguiente, maravillas de atención en el centro máximo en calidad y atención, brazo en cabestrillo tres semanas y rehabilitación lenta, suave y progresiva durante seis semanas más". A esto se le une "iniciar posteriormente los ejercicios apropiados, dando bolas con un experto que sea el capaz de hacer el segundo milagro, convertirme en aquel jugador ‘curiosín’ que hace años fui. Gracias infinitas al traumatólogo que realizó el primer milagro", concluye.