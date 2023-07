Oviedo prepara ya el presupuesto y con previsión de que vuelvan los recortes

La nueva concejala de Economía, Leticia González, dio ayer el pistoletazo de salida al presupuesto de 2024, unas cuentas que la edil quiere tener aprobadas en diciembre y en las que, adelantó, trabaja con la previsión de que vuelvan las restricciones de la regla de gasto que habían desaparecido durante la pandemia y la postpandemia.

González se estrenaba ayer en rueda de prensa en sus nuevas funciones pero también lo hacía de puertas consistoriales hacia adentro. Según confirmó, ayer hubo una reunión inicial en la que la concejala habló del presupuesto a todos sus compañeros para pedirles que empiecen a recopilar información y plantearles sus peticiones presupuestarias, por áreas, de cara a confeccionar los primeros borradores de las cuentas de Oviedo para el próximo año.

No lo dijo con esas palabras, pero González dejó entrever que con ella llega una nueva forma de trabajo en el área donde todos compartirán toda la información y trabajarán de forma solidaria: "Me he puesto inmediatamente con el presupuesto. Hoy nos hemos reunido todos y hemos empezado a trabajar de manera transparente y en equipo, porque somos un equipo".

La concejal de Economía adelantó que les ha proporcionado a todos sus compañeros los criterios económicos para que le vayan enviando las propuestas y que con todo ese material comenzará a confeccionar el presupuesto.

El contexto económico nacional de esas cuentas, señaló Leticia González, es el del previsible regreso de la regla de gasto y con esa idea está ya trabajando. Durante los años de la pandemia, la administración central decidió suspender este instrumento que limita el gasto de los Ayuntamientos y la previsión es que de cara al año que viene vuelvan estas restricciones. De esta forma, y si se confirma ese escenario, Leticia González no podrá volver a disponer alegremente de los remanentes de los dos años anteriores, ya que el objetivo último de estos instrumentos es limitar la disposición del superávit para favorecer la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Durante muchos años, en especial durante los del llamado "austericidio" que siguió a los últimos periodos de crisis, los ayuntamientos tuvieron cercenada su capacidad para acceder al dinero que podían haber ahorrado, y esta limitación fue motivo de fuertes dispuestas en todos los municipios. Fueron, en Oviedo, los años del gobierno tripartito con Rubén Rosón al frente del área de Economía cuando hablaba de "torear la ley Montoro" de estabilidad presupuestaria en insistía con un muy expresivo: "hay que furar".

La pandemia y el dispararse del gasto de la administración local, que fue quien soportó la carga principal de la primera línea de combate frente a las consecuencias de la crisis sanitaria, trajo un periodo de suspensión de estas herramientas fiscales y una manga ancha para poder incrementar el gasto con los remanentes de otros años.

Ahora todo hace indicar, y así lo cree la concejala de Economía, que habrá que volver a una confección del presupuesto en la senda de la estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, una cuestión clave que en el primer mandato de Canteli no se logró totalmente hasta el último año, Leticia González también se ha fijado el objetivo de tener las cuentas de 2024 aprobadas definitivamente en diciembre de 2023, de forma que el presupuesto se pueda a empezar a ejecutar el uno de enero.

Este objetivo lo logró el anterior concejal de Economía, Javier Cuesta, en el último mandato, y ahora González trata de mantener ese ritmo para no frenar la ejecución de proyectos. La concejala tendrá que hacer frente, además, a la jubilación, hace unos meses, de la jefe de la oficina presupuestaria, Delfina Rodríguez.