La Fiscalía del Principado de Asturias pide una condena de 8 años de prisión, además de una orden de alejamiento y libertad vigilada, para un procesado por la presunta agresión sexual a una menor durante las fiestas de San Mateo de Oviedo de 2022. El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que acogerá la celebración del juicio oral en 2024.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las cinco de la madrugada del día 20 de septiembre de 2022, la menor estaba en la calle Mon de Oviedo en compañía de varios amigos. En el lugar se encontraba también el procesado, natural de Honduras y de 24 años de edad, que entabló conversación con una de las amigas de la menor, a la que conocía de vista, y le pidió que se la presentara.

En un momento dado, el procesado cogió la mano de la menor y le dijo: “Ven para abajo, que no nos vea nadie”. La joven le contestó que no quería ir muy lejos porque tenía que ver a su amiga pero el procesado le decía: “Más abajo, más abajo”. La menor accedió y bajaron por la calle, besándose. El procesado se bajó entonces los pantalones, a lo que la chica respondió que ella no quería. El procesado le pidió perdón pero continuó con su actitud. A continuación, y aunque la chica insistía en que no, el procesado la agredió sexualmente, en la calle, hasta que la menor le propinó un fuerte empujón y le dijo: “Me voy”.

La adolescente, muy alterada, llorando, se marchó corriendo, subió la calle y encontró a sus amigos, en un estado de gran nerviosismo. Sus amigos la introdujeron en un bar en la calle San Antonio y entraron corriendo hasta los baños del establecimiento. Empleadas del bar, al observar que habían entrado unos jóvenes que parecían menores, se dirigieron a los servicios con la intención de echarles pero, una vez se percataron de lo ocurrido, llamaron a la Policía, que trasladó inmediatamente a la menor al HUCA para su examen.

A consecuencia del hecho, la menor sufre secuelas psicológicas.

Por auto de 23 de septiembre de 2022 se acordó el ingreso en prisión del procesado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menores de 16 años previsto y penado en los artículos 181.1 y 3 y 192.1 y 3 del Código Penal, según redacción dada por LO 10/22, de 6 de septiembre. Con aplicación de los artículos 57 y 48 del Código Penal.

Y solicita que se condene al procesado a 8 años de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena; prohibición de acercarse a la menor, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, lugares de ocio frecuentados por ella a menos de 300 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante un periodo de 10 años; libertad vigilada durante 5 años; inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante 13 años y un día. Costas.

El Ministerio Fiscal solicita que, en caso de condena, la pena privativa de libertad se ejecute en su totalidad, siendo procedente la expulsión del penado de territorio nacional durante un periodo de 10 años únicamente cuando acceda al tercer grado u obtenga la libertad condicional.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice a la adolescente con 20.000 euros por daños morales.