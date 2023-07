Lorca se prepara para revivir en Oviedo

–La pólvora mata a la poesía...

«La comedia sin título», obra de Federico García Lorca que no pudo terminar porque fue asesinado antes, calienta motores desde ayer en el teatro Campoamor bajo la dirección del director Emilio Ruiz Barrachina. El tiempo vuela y en los ensayos se respira tensión creativa: el viernes y sábado ese mismo lugar acogerá el estreno nacional de una obra que, como coinciden todos los que en ella trabajan, levanta el telón sobre una tragedia personal que sigue siendo símbolo universal de la infamia.

LA NUEVA ESPAÑA asistió al primer ensayo general. «La comedia sin título», que cuenta con el patrocinio de este diario, llega con motivo de los 125 años del nacimiento de García Lorca, el pasado 5 de junio. La expectación es máxima y el buen ritmo de la venta de entradas lo demuestra. Tras su debut en Oviedo, la obra saldrá de gira por España con un elenco de doce actores encabezados por Alberto Iglesias, como Lorca. Javier Gurruchaga es su primo Antonio Benavides; Valentín Paredes es Juan Luis Trescastro, abogado de los primos de Lorca. Luego, a Madrid.

Es hora de matizar, precisar, fijar y dar esplendor a un texto que engarza la palabra lorquiana original con una dramaturgia basada en las investigaciones sobre su muerte. La mezcla es sugerente: reflexiones, poesía, desgarro, suspense, odio, rencor, sensibilidad truncada, palabras de seda contra palabras de acero. El ensayo es enérgico, vivaz e intenso. Es el momento de plantear dudas al director. Correcciones puntuales, llamadas de atención, ensayo y error, acoplamiento de los cuerpos a la parte técnica. ¡Moviles fuera!

–¿Estamos? –pregunta Ruiz Barrachina. Junto a él, Aure Roces, ayudante de dirección asturiano que se estrena en el teatro tras una larga experiencia en el mundo audiovisual: ha trabajado en 21 series y 17 películas. También son asturianos Rafael Echeverz, encargado de la compleja iluminación, y Benito Sierra, responsable de vídeo.

–Cuando Alberto quiera– indica el director y el actor que encarna magníficamente a Lorca –vestido ya como el personaje con traje claro y destino oscuro para no perder la conexión ni siquiera en los ensayos, entra y desgrane un monólogo espléndido que corta el aliento.

Es hora de modular el ritmo, descubrir dificultades de memorización, afinar la coreografía. El actor asturiano Miguelo García tiene doble trabajo: lo matan dos veces con dos personajes distintos. Pim, pam. Rueda por los suelos. Otro actor asturiano, Ángel Héctor Sánchez, tiene pese a su veteranía la tensión lógica de actuar en el Campoamor frente a sus paisano: «Es especial hacerlo en casa, y con una obra tan importante, con Lorca».

Hay que tomar decisiones sobre asuntos en apariencia nimios pero que tienen una importancia notable en la escenografía. Por ejemplo, una silla. Un elemento clave en un escenario desnudo. El desafío para el iluminador Echeverz es importante: «Una luz más parecida a la vieja escuela de iluminación».

El debut de Miguelo

Miguelo García asume su debut teatral con mucha responsabilidad: «¡Un Lorca y en el Campoamor! Ahora no hay nervios pero ya veremos el viernes por la tarde... Cada día me noto más presionado, no es broma. Y encima muero dos veces, en el tercer acto y al final, porque doblo personaje. A los que me tienen ganas les hará gracia. Hago de obrero que llama a la revolución. El teatro es distinto al cine porque no te puedes equivocar».

Valentín Paredes disfruta mucho haciendo de «facha. Un personaje muy interesante de interpretar, obsesionado con perseguir a todos los que olieran a izquierda en el 36. Un malvado que se dejaba llevar por el instinto fascista. Hicieron una barbaridad con Lorca». Lo último que ha hecho en teatro es en Mérida con 40.000 personas a diario. En el Campoamor nunca había trabajado «y estoy descubriendo un templo maravilloso. Estoy emocionado y nervioso. Y además mi escena se desarrolla ahí con el público. Muy facilito (risas). Seguro que Oviedo lo acogerá muy bien».

Javier Gurruchaga, un pistolero en la función, tiene nervios para apuntar y apuntalar su personaje: «Es bueno tenerlos. Hoy toca coger color, asentarse». Siempre ha admirado mucho a Lorca. Y el planteamiento de la obra «es muy interesante. Y muy actual. Con los tiempos que corren además... Parece que vuelven las intolerancias. Este texto viene bien para reflexionar, con la que está cayendo». Trabajar en teatro trae una arquitectura distinta al cine o la televisión: «Exige otra disciplina». Hay que «emocionar siempre y más con esta obra que de comedia tiene poco, es más bien una terrible tragedia. Se debe luchar para que no vuelve a ocurrir aunque las atmósferas actuales no son propicias».

Y Alberto Iglesias es Lorca de cuerpo entero: «Un personaje y una persona. Me acerco desde el respeto absoluto intentando comprender quién era y por qué hacía lo que hacía. Intentando ejercer mi oficio de actor, lo que tengo escrito y siguiendo las indicaciones del director. Y quitándome peso: no soy Lorca pero la gente jugará a mi favor, va a ayudarme a creerse a Lorca. El actor hace una parte y el público otra. Damos las herramientas para que pueda echar a volar su imaginación. Hay que dar mucho valor a la palabra, trabajando el mundo lorquiano. Me apasiona. Vemos a un ser humano desvalido, temeroso, alguien a quien van a quitar la vida. Un volcán creativo en plena revolución de la vanguardia. Era un visionario. A saber lo que hubiera podido hacer». Estamos ante «lo inconcebible y la asunción. Se está despidiendo. Se ha vaciado. No está preparado pero ve que no hay salida». La pólvora mata a la poesía.