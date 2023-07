"Exijo mucho y eso hay que pagarlo", dice Canteli de la subida de sueldo a sus ediles

"Tengo un magnífico equipo al que exijo mucho y van a dar mucho juego en Oviedo, pero eso hay que pagarlo". Así defendió este miércoles el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la subida de hasta 10.000 euros anuales aprobada por el pleno para los concejales del gobierno y la oposición liberados. El regidor ovetense subrayó que "todas las entidades locales van a subir –los sueldos– e íbamos a quedar desfasados", haciendo una comparación directa con el caso de Gijón. "Con esta subida igualamos los sueldos que ellos fijaron hace cuatro años, ahora ellos revisarán, cobrarán más que en Oviedo y no son mejores que los concejales de Oviedo", argumentó.

Canteli afirma estar "satisfecho" por haber sacado adelante su propuesta de retribuciones y se mostró crítico con la postura de la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, quien afeó la "falta de ética" de las subidas aprobadas. "Vende mucho eso de que no quieran cobrar, pero el que de verdad no quiera, que renuncie", apuntó en relación a una edil que este mandato contará con una liberación al 100% de 52.000 euros anuales. "Si quiere cobrar menos solo tiene que decírselo al secretario y que tome nota", añadió.

El regidor, que hizo estas declaraciones en el marco de una visita al centro social de Colloto, argumentó la decisión de aumentar la retribución de los concejales de gobierno hasta los 62.000 euros, poniéndolo en contexto con los sueldos existentes en otros consistorios. "Hay ayuntamientos similares o incluso más pequeños en los que se cobra más", recordó, para luego hacer referencia explícita al caso de Gijón, donde dio por hecho que los salarios del nuevo equipo de gobierno integrado por Foro, PP y Vox serán más altos, a pesar de "no ser mejores que en Oviedo", pues, según indicó, la dedicación de los ediles carbayones es de 24 horas al día. "Les llamo a las doce de la noche o a las seis de la mañana y están ahí", apuntó.

Al ser preguntado sobre un posible rechazo ciudadano a un incremento que en el caso de los ediles de Gobierno será del 19%, Canteli se mostró tajante. "No es una subida de un año para otro. Han pasado cuatro años desde que fijamos los sueldos y si atendemos a la revisión de los sueldos de los funcionarios en estos años, es muy próxima", explicó.

La Vega, a punto

Al ser cuestionado por la marcha de las negociaciones para aprobar de manera definitiva el convenio urbanístico a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Principado y Defensa para recuperar los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, Canteli se mostró optimista. "Está pendiente de que los técnicos hagan todo para promover un pleno extraordinario. Luego habrá un mes de periodo de exposición pública y espero que para otoño esté todo firmado", declaró el Alcalde.

A juicio de Canteli, las inminentes elecciones generales del día 23 de este mes no tendrán un impacto directo en el devenir de los trámites para llevar a buen puerto el plan para revivir la antigua factoría armamentística. "No debe influir y si cambia el gobierno no pasa nada porque gobernarán los míos y será mejor", aclaró, a la vez que admitió "muy buenas relaciones" con la actual ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles.