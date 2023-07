Una promoción de viviendas en el Cristo, primera con financiación colectiva en la región

La película, tal y como se la imagina el gerente de la promotora Cartera de Activos, Alejandro García, consistiría en que Paco, 30 años, tiene un taller de motos en Zaragoza y de la que cierra el negocio y toma una caña, coge el móvil, mira cómo van sus criptomonedas, mete 100 euros a las apuestas del Madrid-Barça y 500 a una promoción inmobiliaria en Oviedo. Paco nunca ha escuchado hablar de Altos de Montecerrao, no sabe dónde está el Cristo ni tiene idea de esta promoción de 35 viviendas protegidas, pero la plataforma que le invita a invertir le ofrece un 20% en un año y presenta una calificación triple A –la máxima– al proyecto. Como Paco, en solo 15 minutos otras 139 personas han puesto dinero hasta completar la primera ronda de crédito –600.000 euros– de los 1,8 millones que la plataforma StockCrowd In ha aceptado a Cartera de Activos. Es la microfinanciación colectiva, una nuevo modelo en el sector inmobiliario cada vez más habitual en el que esta promoción de Oviedo ha sido pionera en la región.

El contexto en el que se produce el despegue de estas nuevas vías de crédito, explica Alejandro García, es el de una situación en la que "a los bancos ya no les interesa el riesgo del ladrillo y han desaparecido prácticamente del negocio de los promotores inmobiliarios". En un caso como el de esta promoción, con un avance de la obra al 60% y el 30% de las viviendas vendidas, encontraron en este modelo una forma rápida de lanzar la última fase que les permitirá entregar en octubre las viviendas.

Aunque les sonaba raro lo del "crowdfunding inmobiliario", García conoció este modelo gracias a un solar que tenían en Vallecas y que un gestor le compró con una campaña de este tipo. "Era un solar difícil de vender, este chico llegó, me pidió que le diera una opción de compra, me aseguró que en tres meses me pagaba el solar y, efectivamente, se presentó ante el notario con un pendrive con 600 DNI de los nuevos propietarios".

En realidad, hay dos modelos distintos dentro de este nuevo mundo. Uno es el modelo "equitiy" y otro el de "lending". En el primero los microfinanciadores ponen dinero para formar parte del capital. Es decir, acaban siendo muchos propietarios de la promoción y luego se repartirán los beneficios cuando se venda. El riesgo, por tanto, es mayor. En el crowdlending se trata de aportar financiación. Los que aportan lo hacen con un retorno tasado a su inversión.

Hay límites a la cantidad que se financia –hasta 5 millones– y también al dinero que cada uno de los participantes puede poner –3.000 euros aunque tienen opciones especiales para los que quieran llegar hasta los 5.000–. La empresa encargada de lanzarlo, StockCrowd In, en este caso, revisa primero el proyecto. Solo aceptan promociones que tengan ya la licencia y el proyecto y sus expertos lo estudian antes de lanzarlo. Cuando lo hacen, los usuarios de la plataforma reciben anuncios directos con la rentabilidad. Y el dinero entra rápido. En el caso de la promoción de Oviedo, 800 personas se quedaron fuera sin posibilidad de poner financiación porque se habían logrado ya los 600.000 euros. Alejandro García dice que ha visto casos en los que esta plataforma ha levantado proyectos de 4 millones en media hora. Para el promotor tiene, además, algunas ventajas, como que el dinero que reciben no figura en la Central de Información de Riesgos (CIRBE), lo que ofrece una confidencialidad muy atractiva.

"Al final", resume Alejandro García, esta vía "es un desatascador de proyectos". El de ellos en el Cristo está ya listo, con muy buena perspectiva y alguna sorpresa más. Además del "crowdfunding", han lanzado otra operación innovadora en las estrategias de marketing inmobiliario. La proximidad de estas viviendas con los terrenos donde está prevista que se levante la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo les ha llevado a ofrecer uno de los pisos con un descuento especial solo para socios del club azul.