"Tengo pesadillas y me veo con la pistola en la sien", asegura el taxista apuñalado en la Tenderina

José Manuel Fernández, el taxista que fue apuñalado y apaleado en La Tenderina la madrugada del pasado 22 de junio, ya está prácticamente recuperado de las graves lesiones que le provocaron los tres delincuentes que le asaltaron esa noche para robarle, pero hay secuelas que tardan mucho más tiempo en cicatrizar y que no se curan con puntos de sutura. "Tengo pesadillas todos los días y me veo con la pistola que me pusieron aquel día en la sien. Por las noches pego voces, también sueño con el cuchillo que me clavaron", asegura el conductor, que recibió hasta cinco cuchilladas en la espalda y en el costado.

Todavía le duelen un poco las heridas al sentarse en el coche, pero aún así ha decidido volver al tajo. "Los médicos me dicen que todo va muy bien. Además, hay que trabajar y tratar de superar esto cuanto antes. Me considero una persona fuerte y creo que tarde o temprano podré hacerlo, pero no es fácil. Aquel día pensé que me mataban, que mi vida se acababa allí", afirma José Manuel Fernández. "Tengo 61 años y llevo 33 años en la profesión. Nunca me había ocurrido nada similar y es normal tener miedo. Ahora todavía me pongo nervioso cuando recojo a los clientes porque no me fío de nadie", añade el taxista.

A pesar del susto que se llevó José Manuel Fernández, el conductor no se planteó ni un solo instante dejar el taxi. Además, seguirá trabajando por las noches. "Es lo que llevo haciendo la mitad de mi vida y no pienso dejarlo por culpa de esos delincuentes", dice Fernández, al que acaban de quitarle los 21 puntos de sutura que tuvieron que ponerle en el hospital para curarle de sus heridas. "Eso sí, de momento sigo teniendo miedo. Cada vez que paso por la zona en la que me atacaron me apodera la angustia", recalca el taxista. Los tres delincuentes que lo asaltaron, dos hombres y una mujer, se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio.

El brutal asalto que sufrió José Manuel Fernández tuvo lugar el día 22 de junio, cuando el taxista estaba casi terminando su jornada nocturna. El conductor decidió acercarse al HUCA sobre las cinco menos veinte de la madrugada en busca de alguna posible carrera. Acababa de dejar a un cliente en otra zona de Oviedo y acudió a la zona del hospital porque allí solía recibir la llamada de un cliente habitual.

Cinco puñaladas

Cuando estaba aparcado en la zona de Consultas Externas, esperando un servicio, los tres delincuentes "salieron de un prado" y se acercaron a su coche. Le preguntaron si estaba libre, les contestó que sí y se montaron. El taxista les observó por un momento y no le dieron muy buena espina pero, sin embargo, decidió arrancar hacia la calle del Rayo, en La Tenderina, el destino que le pidieron, pero con la "mosca detrás de la oreja" durante todo el trayecto.

En la parte de atrás del vehículo iban uno de los varones y la mujer. En el asiento del copiloto estaba sentado el otro hombre, de apariencia mayor que el resto . De repente, el agresor que estaba sentado en el asiento trasero le puso un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello mientras le pedía a gritos el dinero. El hombre que estaba a su lado le cogió del cuello haciéndole una "especie de llave de judo" y le puso una pistola en la cabeza. "Vi el tambor perfectamente", relató José Manuel Fernández, una imagen con la que hoy sigue teniendo terribles pesadillas a pesar de que después se supo que el arma era simulada.

El conductor llevaba el dinero en el bolso de la cazadora, pero con los nervios no acertaba a localizarlo. La tardanza agitó aún más a los ladrones, consumidores habituales de drogas, que le rajaron la ropa haciéndole un corte en la barriga. Esa fue la primera cuchillada. Después llegaron otras cuatro en la espalda y en el costado. Tras apuñalarlo le sacaron a golpes del vehículo y se llevaron el dinero. Después huyeron dejando a la víctima tirada en el suelo y cubierta de sangre hasta que llegó la Policía y otros taxistas.