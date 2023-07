Las entradas del concierto de Quevedo en San Mateo, a punto de agotarse

El área de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo apura estos días la contratación de todo el programa festivo de San Mateo mientras contempla cómo las primeras entradas puestas a la venta apuntan a cifras récord para el mes de septiembre. Es lo que está pasando con el cabeza de cartel de la carpa de la Ería, el cantante de música urbana Quevedo, cuyo concierto del 23 de septiembre está a punto de agotar el papel.

En algo menos de dos semanas, el autor de "Quédate", que tras su éxito con Bizarrap ahora gira con su disco "Donde Quiero Estar", supera ampliamente las dos terceras partes del aforo vendido (una capacidad total para 9.000 personas) con unas localidades que cuestan 44 euros.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, espera que acabe agotando todo el papel y que el resto de conciertos que van conociéndose sigan el mismo camino. Hay buenas sensaciones con el de Melendi, con localidades que se podrán adquirir en la web oficial del artista a partir de este lunes, y también con el espectáculo "Molan los noventa", una programación dedicada a las estrellas del género "eurodance" de los últimos años del siglo pasado similar a la del San Mateo de 2022, una de las sesiones más multitudinarias de aquel año. Aunque el modelo "Molan los noventa" incluye entre sus posibilidades una nómina muy larga de artistas, para el caso de Oviedo se está cerrando el equipo que vendrá a la carpa de la Ería y ya se conocen algunas de las formaciones.

Destaca, en primer lugar, "2 Unlimited", una agrupación de música dance belga fundada por los productores Jean-Paul De Coster y Phil Wilde en 1991 en Amberes y que durante cinco años, con el rapero Ray Slijngaard y la cantante Anita Doth encadenaron éxitos masivos en todo el mundo. Entre aquellos rompepistas había canciones como "Get Ready for This", "Twilight Zone", "No Limit" o "Tribal Dance".

La nómina de las estrellas de los noventa en Oviedo incluirá también la asociación de Marian Dacal y Eva Marti, dos de los nombres más importantes de la música dance patria que se han juntado para dar desarrollar un espectáculo dedicado a los éxitos de las pistas de baile de aquellas décadas.

También vendrá a Oviedo "Sensity World" otro proyecto eurodance español, de origen valenciano, muy vinculado en aquellos años a la ruta del bakalao. Lo producía Victor Grafiá y tenía al frente a la cantante Aina. El éxito de "Sensity World" fue su versión de una composición de New England, "Get It Up", que en el verano de 1995 fue la canción inevitable en todas las discotecas del país.

Además de la programación de los conciertos de pago que acogerá la carpa de la Ería, la oferta de San Mateo incluirá más actuaciones para todos los públicos, de acceso libre, como las orquestas con las que Festejos quiere dar vida a toda la zona del centro. Orquestas habrá en el Bombé pero también, en dos fechas especiales, frente a la Escandalera, de forma que la calle Uría quedará cortada al tráfico.

En ese gran escenario, el día 23 de septiembre actuará una de las orquestas más reclamadas en Asturias, el "Grupo Tekila". Para el día 15, el primerop de San Mateo, después del pregón a cargo del profesor Luis Fernández-Vega habrá otra actuación en este gran escenario que ya provocó un lleno en las pasadas navidades con la inauguración del alumbrado.

La otra novedad de San Mateo, frente a la edición del año pasado, un poco condicionada todavía por las alertas sanitarias del covid, será el regreso a la normalidad mateína. Esto se traducirá en la recuperación de una serie de escenarios que se habían perdido durante la pandemia, en especial en la zona vieja.

Así, volverá la programación de "otras músicas" a la plaza del Paraguas, aunque limitada a los cuatro últimos días de fiesta. Y volverán también los conciertos al escenario de la plaza Feijoo. Allí volverá a ubicarse el concurso "Oviedo Rock", que se completará con artistas invitados, e incluirá la final del certamen FestiAmas.

Lo que se mantiene sin cambios es el nuevo modelo de casetas para hostelería y colectivos sociales que el año pasado sustituyó al tradicional de los chiringuitos. Las concesiones de estos puestos que se lanzaron el año pasado eran por cuatro años y en este 2023 seguirá la distribución de casetas: cuatro estarán en la plaza de la Catedral, otras cuatro en el parque del Truébano, donde están previstas también actuaciones musicales, veinte en el Bombé, que contará con orquestas, cuatro en la Herradura y las ocho restantes en la plaza Porlier, donde las noches estarán amenizadas por sesiones de distintos DJ.

