El sol y las playas de Málaga les esperaban. Sin embargo, a su paso por Madrid, un conductor kamikaze se interpuso en su camino sembrando la tragedia. Juan Fernández García, un vecino de San Claudio (Oviedo) de 42 años, falleció esta madrugada a la altura de Alcorcón, en la carretera M-50. Con él viajaban su mujer y su hijo, de cuatro años de edad, cuando, de repente, se encontraron con un vehículo circulando en sentido contrario. El ovetense no tuvo tiempo a esquivar al otro turismo, pilotado por un varón colombiano de 35 años, ni evitar la fuerte colisión que acabó con su vida y mantiene ingresados, en estado grave, a sus familiares en el hospital 12 de Octubre de la capital.

Según informó el portavoz de Emergencias del 112 en Madrid, Luis Serrano, el servicio recibió varias llamadas sobre las tres de la madrugada que alertaban de que un vehículo circulaba en dirección contraria y la última de ellas comunicó que el automóvil había colisionado frontalmente contra otro en el kilómetro 62.

Al lugar del siniestro se desplazaron bomberos y personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón, efectivos de la Guardia Civil y del Summa 112 que encontraron a una familia en el interior del coche que circulaba correctamente.

Los sanitarios trataron de reanimar, sin éxito, al conductor ovetense, y trasladaron a su mujer, de 39 años, y su hijo, de 4 años, "como potencialmente graves" al hospital 12 de Octubre.

El conductor del otro vehículo, de 35 años, estaba atrapado y fue rescatado por los bomberos de Alcorcón, antes de que el Summa 112 lo llevara al hospital Puerta de Hierro de Madrid.

Fuentes de la investigación, de la que se ha hecho cargo la Guardia Civil, detallaron que debido al traslado del herido, de nacionalidad colombiana, al hospital no se le pudo practicar in situ la prueba de alcohol ni de drogas, pero como presentaba posibles síntomas de embriaguez, la Guardia Civil ha solicitado al juez encargado del caso que se realice en el hospital un análisis de orina al conductor kamikaze para determinar si estaba bajo el efecto de alcohol o drogas. Los resultados no se conocerán hasta dentro de dos o tres días.

Al conductor del vehículo que provocó el choque frontal se le acusa de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial. Además, dependiendo de las lesiones que sufran la mujer y el niño heridos, sería también acusado de delito de lesiones.

La noticia provocó una gran conmoción esta mañana en San Claudio, localidad ovetense en la que el matrimonio llevaba años residiendo. "Era de lo más agradable que vi en mi vida", indicó David García, un hostelero de San Claudio por cuyo establecimiento se pasó ayer la pareja para despedirse antes de emprender la marcha hacia el sur de España a las diez de la noche.

Amante de la montaña, Juan Fernández era una persona bastante popular entre sus vecinos. "Hablaba con todo el mundo, siempre de buen y humor y, tanto él, como su mujer, siempre tenían una amplia sonrisa en la cara", indican los conocidos del matrimonio que encontró la tragedia de forma inesperada en la M-50.