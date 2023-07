Los taxistas ovetenses piden un "botón del pánico" directo con la Policía y más patrullas nocturnas

Armando Guerrero lleva dieciséis años al volante de un taxi, casi siempre en el turno de noche y en Oviedo. Las ha visto de todos los colores y, aunque admite que la capital asturiana es una ciudad segura, el último incidente, la paliza en La Tenderina con puñaladas incluidas a su compañero José Manuel Fernández, ha encendido las alarmas en el sector. "No puedes tener siempre miedo porque entonces no vives, pero es verdad que te puede pasar algo en cualquier momento", afirma este hombre de origen cubano, ya con veintitrés años en España. En el sector reclaman más seguridad, medidas que les puedan sacar de inmediato de las situaciones más peligrosas. La mayoría de coches ya incorporan en la emisora un botón que les conecta con la central, pero los profesionales apuestan por el hilo directo con la policía, para momentos en que unos segundos pueden ser cruciales. Javier Barro y Daniel Álvarez también conducen taxis en Oviedo. Junto a Armando Guerrero, explican cómo se ven las cosas desde el otro lado de la mampara, sobre todo por la noches.

"Lo peor son las fiestas, es como la selva amazónica, pero nadie toma medidas hasta que pasa algo gordo", afirma Daniel Álvarez, aunque joven, ya con trayectoria en la noche del taxi. Para ellos, las paradas de la calle Mendizábal y el Campillín, son los puntos calientes de las noches de fiesta. Dicen que allí, cuando aparece un coche patrulla, todo se apacigua. Por eso demandan más presencia policial en las madrugadas de copas.

"Muchas veces no vamos a por el cliente porque tenemos miedo", confiesa Armando Guerrero. Un temor que no tuvo José Manuel Fernández hace dos semanas largas cuando acudió al HUCA y recogió, a las cuatro de la mañana, a tres clientes que resultaron ser sus agresores.

Hay taxistas que optan por aprender a defenderse, como Sonia Camblor, que conduce en Gijón desde hace más de dos décadas, también por las noches, que ha participado en cursos de autodefensa junto a otros profesionales del volante.

Como garantía de seguridad, la mayoría de los vehículos están geolocalizados. Las cámaras y las mamparas, son otro aliados de los taxistas, aunque su homologación les trae de cabeza por las modificaciones en el coche que han de adoptar para instalarlas y homologarlas. "Las casas de automóviles y la industria nos ponen muchas trabas", se queja Javier Barro, delegado territorial en Oviedo de la Federación Asturiana Sindical del Taxi. Para Marino Miguelez, secretario de Asotaxi, otra de las asociaciones que funcionan en Oviedo, las mamparas son el método más efectivo, aunque destapa algunos trucos de los delincuentes: "Obligan al taxista a salir al maletero a por unos bultos y aprovechan para atacarlo".

Los taxistas agradecen el apoyo del Gobierno regional para la instalación de mamparas, "cualquier ayuda es bien recibida", afirma José Antonio Suárez, presidente de la asociación Taxi Principado.

Ante los robos que puedan sufrir, los profesionales explican que sus coches no son una bolsa de dinero sobre ruedas. "Hay que borrar la idea de que el taxi es un cajero automático", dice Lucas González, secretario de la Federación del Taxi. Asegura que la mayoría de compañeros hacen el grueso de cobros con tarjeta o por bizum, precisamente para no cargar con efectivo y no tentar a los delincuentes. Como último recurso, en algunos coches viajan con ‘spray’ como método de defensa, en sus versiones legales.

No obstante, sigue faltando protección para los taxistas, que suben al coche cada día con la incertidumbre de no saber a lo que se van a enfrentar. Sin embargo, una cosa tienen clara: aunque el miedo esté presente, no queda otra que sentarse al volante.