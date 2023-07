"Economía funcionará con transparencia y en equipo, es la forma de cumplir objetivos"

Leticia González (Oviedo, 41 años) ha sido concejala de Políticas Sociales en el primer mandato de Canteli, pero es ahora, instalada en el despacho de la segunda planta del Ayuntamiento que ocupó Javier Cuesta, cuando esta licenciada en Economía y Empresas con experiencia profesional en la banca privada se siente como pez en el agua, como nueva edil de Economía.

–Acaba de llegar al área económica. ¿Con qué se ha puesto?

–Estamos elaborando las bases para el presupuesto de 2024 y hemos convocado a todos concejales y técnicos para fijar los criterios. No voy a gestionar la concejalía como un ente aparte, sino con transparencia. Soy muy de trabajo en equipo, de tomar las decisiones en equipo, porque así es como se consiguen los objetivos. Las cuentas son responsabilidad mía, eso es verdad, pero las decisiones se van a tomar en conjunto, con las pautas que nos marque nuestro Alcalde.

–¿Y para diciembre?

–Estamos fijando los plazos de elaboración para que estén aprobados en ese mes, porque es fundamental para poder tener una buena ejecución presupuestaria, especialmente en cuanto a inversiones. Y se van a aprobar en diciembre sí o sí, para eso soy muy rigurosa.

–Su previsión es que vuelvan las restricciones de estabilidad presupuestaria.

–Estamos en un contexto de incertidumbre. Entendemos que van a volver las reglas fiscales pero no sabemos cómo ni de qué manera. Por eso vamos a trabajar con mucho rigor, con sensatez y marcando los plazos para poder llegar a diciembre.

–¿Cuando habla de transparencia y equipo lo dice por oposición a su antecesor, Javier Cuesta?

–Cada uno tiene su forma de hacer. Yo vengo de trabajar fuera, con ocupaciones profesionales de gestión de equipos y esa es la manera de obtener resultados. Este área es muy sensible, de gran envergadura, y me voy a regir por el rigor absoluto. Y la transparencia es fundamental para cumplir objetivos.

–¿Cómo están las cuentas de Oviedo, cómo anda de salud financiera?

–Gozamos de buena salud económica y presupuestaria. Eso ha sido así históricamente. Mi intención ahora es amortizar deuda para gozar de esa buena salud. Tener bajo endeudamiento nos permite tener más holgura presupuestaria para cumplir con las inversiones previstas, no solo las de este año, sino las de todo el mandato.

–Primero aprobarán las ordenanzas, ¿alguna novedad fiscal para el año que viene?

–La estrategia es la misma que en los cuatro años anteriores, la de rebajar la presión fiscal a las familias y las empresas. De cara al año que viene veremos hasta dónde se puede llegar.

–¿Más en concreto?

–Estamos tratando de encajar los objetivos para ver cómo los podemos ir aplicando año a año. En el ámbito del comercio y de los mercados tenemos lo que llamamos Oviedo Negocio Local, donde planteamos rebajas para propietarios y nuevos emprendedores, es decir, para el IBI y las tasas de apertura de negocio. Se trata de facilitar la reactivación económica, generar actividad que genere empleo. El IBI diferenciado también seguiremos reduciéndolo, pero paulatinamente. Es muy fácil decir que hay que quitar, pero tenemos la responsabilidad de mantener servicios y hacer inversiones. Eso es la gestión.

–¿Lo mismo para la plusvalía?

–Exactamente igual. Son todo rebajas fiscales que tenemos que encajar en el presupuseto. El PP cree en la rebaja fiscal, pero hay que mantener el superávit.

–Cuando habla de amortizar deuda me suena a eso que siempre les critica la oposición: dinero para los bancos a pesar de que hay dinero en la caja.

–Muchas veces, sobre todo en los Plenos, la oposición habla sin conocimiento o con mensajes fáciles de vender: ‘Hay dinero pero piden crédito’. Pero la estructura del presupuesto no es así. Tienes remanente pero presupuestariamente no lo tienes, y por eso acudes a financiación. Siempre hemos reducido deuda año tras año. En todo caso, tenemos una gran salud financiera en el Ayuntamiento y ahora la gestionaremos con el rigor que garantice el funcionamiento de todos los servicios y acometer todos los proyectos.

–Una dificultad añadida es la jubilación de la jefa del área, Delfina Rodríguez.

–El trabajo es intenso, casi diría que ilimitado, dada la gran envergadura del área, pero por mi formación y experiencia profesional se adapta muy bien a mis características y estos primeros días los estoy disfrutando. Soy una persona muy exigente conmigo misma y también con los demás y estos últimos años, también lo viví en Políticas Sociales, los que llevan más tiempos se nos están jubilando. Pero también entra gente nueva, tenemos ya jefa de sección, hemos encajado bien y vengo con el ánimo de construir, trabajar y hacer las cosas bien.

–Insiste en los plazos. ¿Las concejalías ya los conocen y se han puesto las pilas?

–Lo saben y les he reunido ya tres veces para hablarles de este tema, porque esos plazos son insalvables. La semana del 23 de julio tienen que entregar sus necesidades y no hay marcha atrás. Los nuevos tienen que ponerse a ello y los que no lo son ya lo tienen que tener todo bastante analizado. Saben que voy a ser inflexible. Por el bien de todos.

–El objetivo de aprobar el presupuesto en plazo se cumplió ya el año pasado. ¿Su reto es el de mejorar la ejecución?

–La ejecución ha sido baja, sí, aunque no es algo que haya ocurrido solo en Oviedo. Han sido años complicados y ha pasado en muchas administraciones. Pero sí, el objetivo es mejorar esa ejecución. Lograr un porcentaje alto, razonable. No me voy a mirar en otros ayuntamientos, mejoraremos poco a poco.

–¿Otras medidas para el crecimiento económico?

–El proyecto del centro de empresas de Villafría tiene que ser una realidad en este mandato. Vamos a promocionar la captación de empresas desde este área, fomentando espacios nuevos y relanzando los que teníamos. Olloniego, por ejemplo, necesita un impulso, darle publicidad, revisar los precios y hacerlo más atractivo.

–¿Qué le ha supuesto desembarcar en la política?

–Está siendo mi mejor experiencia profesional y estoy muy agradecida al Alcalde por su confianza. Poder trabajar para tu ciudad es un privilegio y una grandísima responsabilidad. Por mi desarrollo profesional estoy acostumbrada a niveles de exigencia muy altos y los traslado aquí. Por otra parte, la política es muy emocionante y yo soy una persona que vivo con mucha intensidad. Ahora estamos centrados en las próximas elecciones y en ayudar a que Feijóo sea el próximo presidente.