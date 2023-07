La herencia del Oviedo más dulce

Sólo con pasar por delante de sus escaparates se despiertan los sentidos y la boca se hace agua. Las principales confiterías de Oviedo son mucho más que negocios en los que se venden pasteles, tartas o bombones. La reconocida calidad de sus productos y el goloso relleno de la tradición han servido para convertirlas en toda una seña de identidad de la capital asturiana y en un referente nacional. Entre todas suman siglos de historia y las recetas de sus dulces han ido pasando de padres a hijos como tesoros de valor incalculable, como joyas recubiertas de varias capas de experiencia, pasión y arte. LA NUEVA ESPAÑA ha reunido a los responsables de seis de las confiterías más representativas de Oviedo para contar su historia y desvelar las claves de su éxito: Camilo de Blas, la confitería Asturias, Ovetus, Jarama, La Mallorquina y Rialto, presentan sus más dulces armas.

Uno de esos secretos es, sin duda, la calidad de los productos que se utilizan en las elaboraciones y el respeto por el trabajo artesano heredado de las generaciones anteriores. "El reconocimiento no se gana de un día para otro", asegura Paloma de Blas, que representa a la quinta generación de su familia al frente de la confitería Camilo de Blas. Ella es química de formación y antes de meterse de lleno en el negocio había trabajado en el área de formulación de los productos cosméticos de marcas muy conocidas internacionalmente. Le iba muy bien en lo suyo, pero se dio cuenta de que su sitio estaba en la confitería. "Esta es mi casa, mi vida. Estudié tres meses en una pastelería centenaria de Barcelona y los dos primeros años en Oviedo estuve metida de lleno en el obrador. Aunque ahora me encargo sobre todo del desarrollo de negocio, de las redes sociales y del área de I+D, hacer una crema pastelera y una cosmética no es tan distinto", bromea.

Paloma de Blas lo aprendió casi todo de su padre, José Juan de Blas, que aún sigue en activo y es el gerente de la empresa, pero en su memoria todavía guarda recuerdos de su abuelo Camilo. "Cuando era pequeña venía a la tienda. Siempre me marchaba con alguna casita de chocolate y mazapán. Me encantaban", señala. Aunque la saga familiar comenzó con Camilo de Blas Heras, que abrió una confitería en León a mediados del siglo XIX, la primera tienda se inauguró en la calle Jovellanos de Oviedo en febrero de 1914. Hoy en día cuenta con un establecimiento más en la calle Santa Susana y con otro en Gijón.

La historia de Camilo de Blas es tan extensa que no resulta fácil resumirla en sólo unos párrafos, un problema que se repite con el resto de las confiterías que aparecen en este reportaje. Entre otras muchas cosas, la tienda de la calle Jovellanos, que guarda la esencia del primer día, se ha llevado al cine en dos ocasiones. En 1975 apareció en la película "¡Jo, papá!", de Jaime de Armiñán y en 2007 le sirvió de plató improvisado al mismísimo Woody Allen. Scarlett Johansson, Rebecca Hall y Javier Bardem grabaron una escena de "Vicky Cristina Barcelona" en la confitería. "Lo más importante de nuestro trabajo es que siempre estamos en los momentos de felicidad de las personas. Los dulces están en las bodas, en los bautizos o en otras celebraciones especiales", dice Paloma de Blas.

Francisco Gayoso lleva una década al frente de Rialto y es la cuarta generación de un negocio familiar que dentro de tres años cumplirá un siglo en Oviedo. "Mi bisabuelo empezó en Luarca con una tienda que se llamaba ‘Confitería Gayoso’, pero fue mi abuelo el que se trajo de allí al maestro confitero y el que abrió en la calle San Francisco en el año 1926. Después estuvo al frente mi padre y ahora me toca a mí llevar el negocio. Todos nos llamamos Francisco, el nombre también se fue heredando", señala Gayoso, que ahora se encarga de dirigir las dos tiendas de Oviedo –la otra está en la calle Bermúdez de Castro– y la que lleva funcionando en Madrid desde hace veinte años.

El producto estrella de Rialto, las moscovitas, se venden hoy en día en las tiendas gourmet de media España. "La verdad es que estoy muy orgulloso de que se reconozca ese trabajo artesano de tantos años. Las hacemos una a una, con mucho mimo, y eso los clientes lo aprecian", explica Francisco Gayoso. "Y no sólo es que se vendan fuera de Oviedo, las moscovitas, al igual que otros productos de otras confiterías de Oviedo, atraen turistas a la ciudad. Hay un turismo gastronómico y nosotros lo notamos", añade. Otra de las perlas del sector, Bombones Peñalba, también se ha ganado la fama en todo el país por la calidad de su oferta, pero sus responsables declinaron participar en este reportaje.

Los abuelos de César Valdés, Rosa Martínez y José Rodríguez, abrieron la confitería Asturias en la calle Covadonga de Oviedo en el año 1946. Rosa era hija del conocido pastelero Gersán, de Pola de Laviana, y lo llevaba en la sangre. Después le tocó coger el testigo a sus padres y ahora él es el que lleva las riendas. "Nos van bien las cosas porque seguimos innovando, pero manteniendo la esencia de lo clásico. El nivel de las confiterías de Oviedo es tan alto que te obliga a estar siempre al máximo nivel y a no bajar la guardia, no hay muchas ciudades en España que tengan tanta calidad en este sector", afirma César Valdés. "El secreto no es más que el trabajo duro y la buena materia prima", añade.

El padre de Jacinto Rubén Rama comenzó en el mundo de la pastelería desde muy pequeño, casualmente ayudando a José Rodríguez, el abuelo de César Valdés, en la confitería Asturias. Se casó con su madre y ambos decidieron abrir la confitería Jarama, en la calle Campomanes. "Tenían poco más de veinte años, así que trabajaban 20 horas al día", explica Rama. Él se crió en el obrador. "Desde muy pequeño andaba por allí y me dejaban jugar con el chocolate. Después, cuando fui creciendo y el trabajo aumentó, había que arrimar el hombro, así que llevo casi toda mi vida entre pasteles", asegura. Jacinto Rubén Rama también es de los que piensa que lo tradicional triunfa en Oviedo. "Hacemos cosas nuevas, pero no perdemos de vista lo que le gusta a la gente desde siempre. El cliente de esta ciudad es muy fiel y los domingos siempre se permite ese lujo de llevarse unos pasteles", afirma.

Ovetus lo fundó el padre de Javier Porrón. La primera tienda la abrió en la Plaza San Miguel en 1994 y después vinieron la de Uría (1998) y la de Valentín Masip (2000). Él lleva ahora 12 años al frente de todo, aunque su madre le sigue echando un cable. "Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño, sobre todo de las Navidades. Ese olor del obrador nunca se te olvida", señala. Porrón asegura que el triunfo de las pastelerías ovetenses se basa principalmente en la tradición que existe en la ciudad. "Todos los compañeros de profesión lo hacen de maravilla y llevan muchos años haciéndolo. La forma que tenemos de trabajar y los productos que usamos son el secreto, no hay más. La competencia es sana y a todos nos beneficia que en Oviedo haya productos de tanta calidad", sostiene.

Javier Álvarez, actual gerente de La Mallor, está convencido de que las confiterías de Oviedo no tienen nada que envidiar a las de Barcelona, otra ciudad con reconocido prestigio en materia de dulces. "Estamos al máximo nivel. Nuestros clientes son muy exigentes y nos obligan a estarlo", defiende. El abuelo de Javier, que se llamaba igual que su padre, Federico Álvarez, puso en marcha La Mallorquina (que acortó su nombre por un litigio entre empresas) en la calle Milicias Nacionales, en el año 1929. "Al principio era un salón de té con confitería", explica. No fue hasta 1956 cuando Federico Álvarez, fallecido recientemente, regresó a La Mallor para convertirla en uno de los referentes de la ciudad. Javier Álvarez ya lleva 14 años gestionando un negocio que actualmente cuenta con una plantilla de 17 personas y ofrece una carta de más de medio centenar de referencias entre pasteles, bombones y tartas de todo tipo. Que claro que Oviedo es una ciudad muy dulce. Y de mucha calidad.

Diego Verdú, una turronería con historia que es mucho más que un negocio