Los intrusos desbordan el viejo HUCA: "Es un coladero, coges a uno y te entran otros veinte"

El viejo HUCA es pasto de los gamberros y los cacos. El antiguo complejo sanitario del Cristo, cerrado al público en su práctica totalidad desde 2014, sigue siendo epicentro de robos y actos vandálicos a pesar de que la seguridad privada patrulla de nuevo el recinto tras la huelga que mantuvieron al inicio del año por impagos. Aquel trimestre de "ciudad sin ley" fue aprovechado por decenas de intrusos para hacer butrones y abrir entradas que nunca se taparon y que han convertido a los edificios en un foco de conflictividad. "Es un coladero, coges a uno y entran veinte", indican fuentes cercanas al servicio de vigilancia contratado por el Principado para la zona.

A falta de noticias sobre posibles avances en la cesión de las instalaciones al Principado o la Universidad de Oviedo anunciadas por el presidente regional, Adrián Barbón, para dotar de nuevos usos a las instalaciones, la ley de la selva reina en lo que en su día fue la cabecera del Área Sanitaria IV de Asturias. "Es un caos, se ha detenido a gente con hachas y cuchillos que venían a robar cobre, pero a ello se suman jóvenes desocupados haciendo vídeos de Tik Tok o lanzando objetos desde arriba a la gente que pasa", relatan fuentes sindicales.

Aún no ha habido ninguna desgracia, pero podría estar al caer. "Hace poco le tiraron una piedra a una mujer que pasaba caminando por los alrededores de uno de los edificios y quizás no la mataron porque, por suerte, le pegaron en el cuello y no en la cabeza", detalla la misma fuente.

Ni siquiera los siete vigilantes desplegados en diferentes horarios por el hospital ni la cada vez más intensa actividad policial consigue poner coto a una situación desbocada. "Da igual que los identifiques. Como están todos los edificios abiertos ni siquiera puedes denunciarlos por irrumpir en los mismos", puntualizan en referencia a los constantes incordios provocados por personas llegadas de muy lejos en algunos casos: "En estos últimos meses la Policía identificó a supuestos ladrones de otras regiones como Cantabria, el País Vasco o Galicia".

Una mujer recibió una pedrada en el cuello lanzada por un intruso desde la parte alta de la Residencia

La solución no parece sencilla. El servicio de vigilancia incluye únicamente las propiedades de la administración regional, es decir, el antiguo Hospital General. El resto de dependencias, entre las que se encuentran el edificio de Maternidad o la Residencia carecen de vigilancia oficial, aunque el mismo servicio de seguridad se encarga e dar avisos a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando detecta alguna entrada irregular.

El personal de seguridad lo tiene claro. Si se quiere atajar el problema es necesario acabar con las decenas de accesos abiertos en el complejo durante el periodo en el que los impagos a vigilantes lo dejaron desprotegido. "Si se lo ponemos difícil, es más fácil pillarlos e identificarlos. Aunque no sirva de mucho, al menos es disuasorio, especialmente para los menores temerosos de que sus padres se enteren de que hacen estas visitas", defienden desde el servicio de seguridad, también convencidos de que un refuerzo de la plantilla sería positivo.

Las continuas llegadas "a todas horas del día" de ladrones y "personas peligrosas" también ponen en jaque a la seguridad del recinto. "A veces nos encontramos con gente que tiene poco aprecio a la vida. Asumimos riesgos muy altos", afirman, recordando una reciente incautación de un hacha de un metro y otras armas blancas de grandes dimensiones.

El vandalismo generalizado llevó al Principado a tomar soluciones a comienzos del presente año. El servicio de vigilancia fue adjudicado a una nueva empresa. Los guardias volvieron en febrero y en el mes de marzo se procedió a retirar la imagen de la Virgen de Covadonga de la otrora capilla del complejo hospitalario, en la que fueron halladas pintadas y otros rastros derivados de la organización de ritos satánicos.

Los intrusos llegaron a todos los rincones. Los quirófanos o la morgue pueden verse en varios vídeos subidos por jóvenes a las redes sociales. El efecto de estas visitas podría condicionar la recuperación de buena parte de los 224.000 metros cuadrados del complejo. "Está todo destrozado y desvalijado, difícilmente se podrá rehabilitar nada", vaticinan los encargados de patrullar el antiguo centro hospitalario.