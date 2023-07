Trubia se chupa los dedos en su multitudinaria corderada

A Ruben Rodríguez este domingo le toca madrugar. A "Pinxtu", como le conocen sus amigos, le espera la corderada de las fiestas de Trubia. De él depende el éxito del día. Es el parrillero. No es el único que madruga en su casa de Granda, en Siero, porque su mujer y sus padres le acompañarán en la preparación y el asado de los corderos. A las nueve menos cuarto de la mañana, la familia Rodríguez parte hacia Trubia. Poco después, el fuego, junto a la carpa todavía vacía, ya estaba encendido y con los corderos sobre las llamas. "La noche antes ya quedaron adobados y atados a las cruces y hoy (por ayer) ya solo toca cuidarlos e ir moviéndolos un poco", explica el parrillero, que recalca que en este proceso la paciencia y el control del fuego son clave.

Tiene 140 personas a la mesa para la comida dominical de las fiestas trubiecas, un cordero –once en realidad– que gusta a la mayoría, pero que requiere un proceso de preparación muy laborioso, nada más y nada menos que cinco horas.

Pintxu, como también se llama su negocio de parrilla itinerante, lleva diez años dedicándose de forma profesional al asado, no solo en Asturias sino también fuera. "A todos en la familia siempre nos gustó la cocina y el charangueo por ahí", explica la madre del parrillero, María Jesús Morales, que también se dedica profesionalmente a la cocina.

Conchita Fernández es de Trubia de toda la vida y no se pierde ni una sola corderada. "Me apunto a todo lo que haga la Comisión", afirma animada. Siempre acude con sus amigas, también trubiecas de nacimiento, pues la corderada no es solo para comer, sino también un lugar de encuentro de familias y amigos. Así opina Ainhoa Álvarez, vecina de la localidad, que acude cada año con su marido y sus dos hijos, "este es el día en el que la gente aprovecha para reunirse, además suele hacerse los domingos, que es cuando solemos descansar todos", explica. Alberto Sánchez lleva como presidente de la Sociedad de Festejos de Trubia dos años. Para él, la corderada es una de esas fechas que se marcan en el calendario, "hay que venir sí o sí", dice. Exsargento del ejército, a sus 39 años lleva acudiendo a las fiestas desde que nació, "solo me las perdí una vez y porque estaba desplegado en Afganistán", comenta orgulloso. Sin embargo, también reconoce lo duro que es estar detrás de la organización de las fiestas. "Estamos aquí ininterrumpidamente las 24 horas del día y lo más duro es a partir de las cuatro de la mañana porque toca recogerlo todo", afirma mientras lamenta las trabas burocráticas y los numerosos y difíciles requisitos que han de cumplir para estar dentro de la ley. "A pesar de lo tedioso que es organizarlo todo, es muy gratificante hacer algo por el pueblo", dice sonriente.

Como calentamiento previo a la la corderada, durante la mañana en Trubia disfrutaron de una reunión de vehículos clásicos en el recinto festivo. El Renault 6 de Juan Valdés, la moto de Lolo Alonso y Eva Mon, junto a otros coches retro llamaban la atención a ojos de los más apasionados del motor clásico y de los que llegaban para disfrutar del banquete festivo. Una fiesta que no descansa, pues por la tarde tocaron los juegos para adultos.

Para los trubiecos, el día grande de la fiesta es hoy. Toca reparto del bollu, desde el mediodía, la jira, a partir de las cinco de la tarde y la última verbena nocturna protagonizada por el grupo "Tekila", una prueba más de que en Trubia saben lo que es la verdadera fiesta.