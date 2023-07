Una familia de Colloto, al límite por no poder entrar en su piso por unos inquilinos okupas

Patricia Bisbe no puede más. Hace año y medio se fue de Cuba en busca de un futuro mejor para ella y sus dos hijos de 8 y 14 años. Su sobrino, también adolescente y su hermana la acompañaron en la aventura, pero esta última tuvo que volver al país caribeño a cuidar de su madre tras el fallecimiento repentino del progenitor de ambas. Bisbe se quedó con los tres menores a su cargo y el pasado diciembre decidió emplear sus ahorros en comprarse una vivienda, cansada de pagarse un alquiler. La adquisición se demoró porque en la vivienda había unos inquilinos morosos pendientes de desalojo. Tres meses más tarde, el vendedor, necesitado de liquidez, le dio un ultimátum y ella se lanzó. "Era un precio muy bueno y compré porque me dijeron que en un mes los desalojarían". Ahora, pasados cuatro meses, la compradora dice estar harta de la lentitud de la justicia. "Estoy desesperada, no hay justicia", denuncia.

Bisbe aún vive de renta en un piso de un bloque a escasos metros del que compró. "Ahora estoy sin ahorros y sigo pagando 450 euros de alquiler", relata conteniendo las lágrimas esta cubano-peruana que compagina el cuidado de sus hijos y su sobrino con los estudios de sendos ciclos formativos de grado superior de Comercio Internacional y Marketing con trabajos puntuales. "Por el mañana limpio en casas o negocios y paseo perros. Las tardes las dedico al estudio y los críos", explica la mujer, de 43 años. Esta semana parecía ver la luz al final del túnel. El juzgado de primera instancia número 8 de Oviedo dictó una orden de lanzamiento de desahucio para la mañana de este viernes. Sin embargo, afirma que ya le han comunicado la posibilidad de un nuevo retraso. "Esto es interminable, primero me dijeron que un mes, luego se escudaban en la huelga de funcionarios de justicia y ahora me dicen que tenga paciencia", apunta. Sobre los presuntos inquilinos morosos afirma no tener nada que decir. "Según me contaron solo pagaron el primer mes de alquiler hace más de un año, pero entiendo que agoten sus vías legales. Lo que no entiendo es la lentitud de la justicia", explica la afectada, al ver agravada su situación económica con la llegada del verano. "Como los tres niños están en casa, tengo que cuidarlos y apenas saco tiempo para trabajar. Necesito mi casa ya", cuenta la mujer, que no para de recibir apoyo de sus vecinos. "España es un gran país y su gente me ha recibido con los brazos abiertos. Es una pena que la justicia no funcione igual", reflexiona en voz alta desde Colloto.