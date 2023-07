La Fiscalía solicita la condena de dos personas por los altercados registrados en el campus del Milán a raíz de la instalación de una mesa informativa del partido político Vox, unos hechos que ocurrieron el 11 de abril del año 2019. Uno de los acusados, un profesor universitario, se enfrenta a una pena de 15 meses de prisión, con una cuota diaria de seis euros, por un delito de daños. El fiscal pide para el otro acusado, una de las personas que se encontraba ese día en la mesa de Vox, un mes de multa a razón de seis euros al día por un delito leve de lesiones.

El ministerio público explica que el día del altercado, que tuvo lugar en la calle Melquiades Cabal, los representantes de Vox tenían la "debida autorización" para organizar el acto informativo, por lo que instalaron una mesa que iba a contar con un toldo y con una bandera de España con su correspondiente mástil. Pero desde el principio ya se calentaron los ánimos. Frente al puesto que estaban montando los miembros de Vox se concentraron unos 150 jóvenes, entre los que se encontraba el profesor universitario acusado por la Fiscalía. Había personas que llevaban "banderas de la segunda República" y que aprovecharon un descuido de los que estaban montando la mesa "para coger el toldo, que luego destrozaron, el mástil y la bandera, que arrojaron al suelo", recoge el escrito del ministerio público.

La reacción del responsable del partido político, "ante la probabilidad de que las cosas fueran a peor", fue llamar a la Policía Nacional. Cuando llegaron los agentes, recuperaron la bandera con su mástil y el toldo, que estaba "hecho pedazos". Además de eso, los agentes formaron un cordón de seguridad para proteger a los cuatro miembros de la mesa informativa. La Fiscalía asegura que las personas que se enfrentaron a los miembros de Vox no cesaban de gritar amenazas e insultos del tipo “sin Policía no sois nadie”, “fascistas”, “fascista muerto, abono pa mi huerto”, “hijos de puta”, “que vuelva el 34” o “cinco gatos y veinte policías”. El fiscal recoge en su escrito que los componentes de la mesa informativa "no respondieron a las provocaciones" y que alrededor de las dos y media de la tarde "empezaron a recoger y a cargar el material", y se subieron a un vehículo propiedad del otro de los acusados, que estaba en la mesa de Vox.

La furgoneta emprendió la marcha y algunos de los integrantes del grupo que estaba protestando, entre ellos el profesor universitario, comenzaron a seguir al vehículo. Cuando la furgoneta se detuvo en un semáforo en rojo, en la calle de Amparo Pedregal, el profesor "cogió una piedra, un ladrillo o un adoquín" y lo arrojó contra la parte trasera, "causando desperfectos por valor de 1.545,78 euros". Entonces, se bajaron del coche el otro acusado y uno de sus compañeros de Vox. "Con la intención de detenerlo, comenzaron a perseguir" al profesor universitario, que salió corriendo. "Los dos primeros avisaron también a los agentes, que ya se retiraban, con lo que algunos de ellos se bajaron de los vehículos oficiales y siguieron a las personas que corrían", recoge el relato.

En su huida, el profesor subió por las escaleras del campus y el otro acusado lo agarró para detenerlo sin lograrlo, "aunque debido a ello se cayó, golpeándose en la cabeza y sufriendo una herida inciso contusa en la región parieto-occipital central y múltiples erosiones en la espalda". Ya en el suelo, el miembro de Vox "le propinó varias patadas, que le produjeron diversas contusiones que no consta precisaran para su curación más que una primera asistencia médica". En ese momento llegó uno de los agentes y le propinó un golpe con su defensa al profesor al pensar "que el acusado trataba de levantarse y escapar". El golpe le causó una contusión lineal, "pero no consta que precisara tratamiento alguno". El profesor tardó en curarse de sus lesiones 60 días.

Además de las penas a las que se enfrentan, el fiscal solicita que se le impongan las costas del juicio a los dos acusados, dos tercios al profesor y un tercio al miembro de Vox. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal solicita que el profesor indemnice al otro acusado con 1.545,78 euros por los daños causados en el vehículo y que el miembro de Vox indemnice al profesor con 510 euros por las lesiones sufridas.