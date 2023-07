Trubia cierra sus fiestas al ritmo de gaitas y con el tradicional bollu

¿Qué es ese sonido que se oye desde la plazoleta de Trubia? Son las gaitas y tambores de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que anuncian con su alegre melodía el día grande de los trubiecos. Un lunes que ningún vecino de la localidad se puede perder, un inicio de semana y fin de fiesta en el que sale la jira, se come el bollu y se baila en la verbena hasta el amanecer. Elena Rodríguez, es una de los tantos trubiecos que van siguiendo a la banda de gaiteros hasta el Parque Cataluña. Pertenece al grupo de vecinos "A sidras y birras", una peña que todos los años se junta para celebrar el día grande y va cambiando de nombre en cada ocasión. "Siempre nos organizamos para venir juntos", afirma Rodríguez. A su lado caminan sus dos hijos, que llevan acudiendo a la jira desde que cumplieron su primer año. Los trubiecos llegan a su destino acalorados, pues no es de extrañar tras un paseo al calor de una tarde muy soleada. El parque es un oasis para ellos, en el que las ramas de los árboles hacen de sombrillas gigantes para protegerse del sol y disfrutar del bollu a la sombra. Marga Carrera y su marido Baldomero Laso ya lo tienen todo preparado. Ellos han preferido acudir directos al parque. De los 42 años que llevan viviendo en Trubia, nunca se han perdido una jira. "No vamos ni a la playa, las fiestas son sagradas", dice Carrera. Siempre vienen acompañados de un grupo de amigos de toda la vida, "nos conocemos desde hace más de treinta años", explica el matrimonio. Para la tradicional merienda, cada vecino se encarga de traer una cosa: tortilla, empanada e incluso postres, pero como bien dice Marga Carrera, "la sidra y los bollos que no falten". Así van calentando motores para la verbena de la noche con el grupo "Tekila", "mi marido marchará pa’ casa cuando quiera, pero yo hoy me quedaré en la fiesta hasta que acabe", afirma la mujer con alegría. Para ella y su esposo el día grande es el mejor de todos.

Mientras los trubiecos comen, beben y charlan animados, los gaiteros amenizan la velada. Adolfo García lleva siendo presidente de la banda de gaitas desde su creación en el año 1992 y afirma que la compañía musical acude sin falta a la jira desde un año antes. García se siente feliz de poder celebrar cada año, junto a la banda que preside, el día grande de Trubia, su localidad. Esa villa cañonera que, si bien pertenece a Oviedo, tiene una historia de tradiciones que todo buen trubieco conoce y lleva muy presente en su corazón.