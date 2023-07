Udrión, el pueblo que un día fue grande a rebufo de la Nacional 634

Fernando Arias Menéndez tiene 63 años y nació en casa de su abuela, Emilia "La Cavila". Aunque no está del todo claro, en Udrión se dice que el mote de la familia proviene de su bisabuelo, que tenía fama de ser "muy listo" y "cavilaba mucho" para sacar beneficio de cualquier situación. "Se dedicaba a ‘carretar’, pero no le gustaba levantarse temprano y la mayoría de las veces se le adelantaban, así que, cavilando, se le ocurrió una idea. Una noche dejó el carro en medio del camino y hasta que él no se levantó de la cama no pudo pasar nadie. Siempre se ha dicho que a partir de ahí nos empezaron a llamar ‘Los Cavilos’, los pueblos son así", explica con gracia Fernando, que es de los pocos "oriundos" que quedan en la parroquia. "Llevo aquí toda la vida. De los de siempre quedamos cuatro gatos, pero para mí no hay nada mejor que esto", añade junto a su perro "Rommel", que le reclama para jugar con la pelota.

Los padres de Fernando, Plácido y Pura, también vivieron siempre en Udrión. Él era natural de la parroquia y ella de Sama de Grado, pero pasaron toda su vida en el pueblo. Tanto Fernando como su hermano Emilio fueron a la escuela de Udrión hasta los diez años. "Los niños y las niñas estábamos separados. En total seríamos alrededor de treinta, pero las generaciones anteriores a la mía todavía vivieron épocas con más alumnos. Hay que tener en cuenta que de aquella los matrimonios tenían más hijos y que en cada casa vivía mucha más gente", explica. "No sólo estábamos los del pueblo, también venían de otros sitios, como de Soto de Trubia o de San Pedro de Nora", apunta Cristina Menéndez, que se suma a la conversación con el aval de ser otra de las veteranas de la zona. Ahora los pocos niños que quedan acuden a clase a Trubia. "Antes todo el mundo se conocía y éramos como una gran familia, andábamos por todas las casas" Y es que Udrión vivió tiempos mucho mejores. Fernando asegura que en la parroquia llegaron a funcionar hasta seis bares al mismo tiempo. Negocios como Casa El Grillo, que tenía bolera, el bar de La Canal, Casa Nieves o el bar de Valiente el Cavilu, un familiar de Fernando, funcionaban a todo trapo. "Eran el punto de reunión de los paisanos del pueblo cuando volvían de trabajar. Se jugaba la partida y se hablaba de todo un poco. Antes todo el mundo se conocía y andábamos unos por las casas de otros. Éramos como una gran familia". También estaban abiertas tres tiendas en las que los vecinos podían comprar de todo sin moverse del pueblo. "Había hasta una pescadería", dice Cristina Menéndez, que toma asiento para seguir charlando y hace memoria para aportar su granito de arena. "Antes aquí había muchísimo movimiento porque estamos en mitad de la Nacional 634 y era la principal vía de conexión para acceder al occidente de Asturias y para ir a Galicia. Los coches paraban y hacían gasto en el pueblo. Además, también pasaban los ganaderos que hacían la trashumancia e incluso a veces hacían noche con el ganado", explica Fernando volviendo a tomar las riendas de la conversación. Pero Cristina tiene algo más que añadir. "Aquí teníamos el fielato, que era una casa en la que se cobraban los arbitrios, los impuestos municipales que se pagaban por el tráfico de mercancías. Había autobuses de gente que iba a comprar a Grado y que pasaban por aquí dos veces a la semana. Estaba lleno", señala. La N-634 no era el único reclamo que tenía Udrión en esos años. La cercanía de la Fábrica de Armas de Trubia o de Química del Nalón provocaba que muchos de los trabajadores de otras zonas cercanas tuviesen que pasar por el pueblo "andando o en bicicleta" para ir al tajo. "Por esta zona casi todo el mundo trabajaba allí. Hay que tener en cuenta que sólo la Fábrica de Armas llegó a tener más de 3.000 obreros", resalta Fernando Arias, que fue empleado de la factoría hasta su jubilación. "Fui la cuarta generación de mi familia. Todos pasamos por allí", dice Fernando. "Por aquí también se trabajaba la tierra. Todo el mundo tenía una huertina que daba para comer y ayudaba económicamente. En la vega del Nalón se dan muy bien los cultivos", explica Fernando, que aún la tiene en su casa. "A raíz de la pandemia ha venido gente a vivir, quedan pocas casas por vender" Cuando Fernando era un niño "no había mejor sitio para disfrutar" que la parroquia de Udrión. Él y sus amigos jugaban en el campo de la iglesia, en el prau de Gubín, en el campo les vieyes o pescaban anguilas cerca de la presa del Furacón. "Nos bañábamos en el Nalón, en la zona del Tunelín, en el pozo de los Cuadros o cerca del salto del Furacón. Estábamos siempre por ahí danzando. Calle, calle y más calle". El embalse del Furacón se hizo en el año 1952. "Hubo gente que vino a trabajar en la construcción y que se acabó casando aquí", explica Fernando, que aún recuerda cuando reventó la presa en el año 1967. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales, pero fue un buen susto. "Dos días antes fui yo a comer al prau de Manolo la Barquera, que fue al que se llevó por delante el agua", asegura Cristina Menéndez para explicar de la que se libró. Los chavales de Udrión, los de la edad de Fernando, iban al baile a Grado o a Oviedo y andaban por las romerías de todos los pueblos cercanos, sobre todo durante el verano. "También íbamos al cene a Trubia, íbamos a jugar al futbolín o a cualquier otro sitio. Hacíamos mucha vida en Trubia, que por esa época sí que estaba a reventar". El tercer fin de semana de agosto se celebraban las fiestas de Udrión en el prau de Chere. "Siempre se trajeron buenas orquestas y venía gente de todos los sitios. Los chavales del pueblo, con algunos mayores dirigiendo, éramos los que nos encargábamos de clavar todos los postes y de levantar el escenario. Trabajábamos mucho, pero era muy guapo", explica. "Ahora ya no se celebran. Lo que hacemos es reunirnos una tarde y organizar una merienda, traemos unos gaiteros y poco más". Fernando Arias también jugaba al fútbol. Fue defensa del Juvencia, que este año cumple su centenario. "De aquella el campo estaba lleno cuando jugábamos, no era como ahora que puedes ver quince partidos en la tele", señala Fernando, que es el presidente de la asociación de vecinos de Udrión. "Tratamos de luchar y de defender lo que tenemos y de ayudarnos unos a otros. Eso tiene que ser una asociación de vecinos", afirma. Aunque el número de habitantes ha caído considerablemente con respecto a aquellos años de esplendor, en los últimos tiempos han llegado algunos vecinos nuevos a Udrión. "A raíz de la pandemia quedan muy pocas casas por vender. Ha venido gente de Madrid, una alemana, un holandés, un inglés, una dominicana... La gente quiere vivir en la zona rural y además estar cerca de una ciudad, como es nuestro caso. Tenemos autobús cada media hora a Oviedo y en tren tardamos 15 minutos a la calle Uría", subraya Fernando Arias. La parroquia rural más pequeña de todo el municipio de Oviedo

Udrión, con una superficie de 1,32 kilómetros cuadrados, es la parroquia rural más pequeña del municipio de Oviedo en cuanto a extensión. Según los últimos datos que maneja la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), que se corresponden con el año 2022, Udrión tiene un total de 102 habitantes censados. Udrión limita al norte con la parroquia de Nora, al este con la de Godos, al sur con las de Pintoria y Trubia y al Oeste con el concejo de Grado.

Sin poder asistir a misa desde que un argayo destrozó el muro de la iglesia

Los vecinos de Udrión llevan sin poder asistir a misa desde que un argayo destrozó el muro y la ladera que sostiene la iglesia de San Nicolás. El desprendimiento afectó además seriamente a tres viviendas, cuyos propietarios llevan desalojados desde entonces. Los vecinos de la zona ya están hartos de esperar y le piden a las Administraciones que solucionen el problema cuanto antes para que puedan volver a celebrarse cultos y para que sus vecinos regresen a casa. En Udrión se celebran funerales, pero la última boda tuvo lugar hace 8 años y del último bautizo ya ni se acuerdan.