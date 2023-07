"Es totalmente imposible la entrada de Ucrania en la OTAN, salvo que la propia Alianza se salte sus normas. El ingreso está vetado a todo país en guerra o dividido". Así lo aclaró ayer en el Club Prensa Asturiana el coronel en la reserva Rafael González Crespo (Santander, 1947), ex delegado de Defensa en Asturias, gran viajero y amante de la literatura. En 2014, González Crespo escribió "Las claves ucranianas", un libro en el que ya adelantaba que la complicada situación del país podría desembocar en un conflicto. No se equivocó. "Esta tragedia, que podía haberse evitado, no tiene fin, los eslavos nunca retroceden; esto es tan grande que a la Unión Europea se le escapa, no va a acabar porque ninguna de las dos partes tiene la capacidad de decir hasta aquí hemos llegado", señaló Rafael González Crespo, a quien acompañó en la mesa Luis Ángel Vega, periodista de LA NUEVA ESPAÑA.

"El de Ucrania es un conflicto previsible y evitable", aseguró el militar, en un acto organizado por el Club para conmemorar los 500 días que se han cumplido, desde el inicio de la invasión rusa. "Mantengo que esta guerra es fratricida y entre eslavos, luego todos los eslavos tienen algo que decir. Me parecen un pueblo meridional que por algún extraño maleficio han sido condenados a vivir para siempre en el norte", recalcó González Crespo, que tampoco se mostró muy optimista ante un hipotético futuro sin Putin al frente de la Federación Rusa: "Quitarle de en medio no es la solución; los que tiene detrás son peores. Son partidario del paneslavismo, que pretende aglutinar a los catorce países eslavos; por eso es tan importante tener el plano en la mente", indicó el conferenciante, galardonado con el Premio "Aulas de Paz", la Concha de Plata de la Federación de Asociaciones del Camino Norte de Santiago o la Medalla al Mérito de la Asociación Cultural Santiago, que también ha dejado su aportación en los dos tomos de la "Historia Militar de Asturias".

"Los ucranianos son iguales, a los rusos, son hermanos. El primer día de guerra los 89 oligarcas salieron pitando del país, y muchos están la costa de Andalucía", remarcó González Crespo, también crítico con el tipo de ayuda militar que se envía a Kiev. "Los Leopard que nos han costado 35 millones de euros, a nosotros no nos valían, a ellos parece que sí; las metralletas daban problemas... además, manejar un carro de combate requiere un arduo aprendizaje que no se realiza en quince días", manifestó.

Sobre el Grupo Wagner, de mercenarios, al que comparó al americano "Blackwater", el coronel se mostró seguro de que en su organización hay muchas personas implicadas. "Contra la Unión Soviética vivíamos mejor, aquella era una guerra fría y esta se ha pasado de temperatura. El Partido Comunista ruso sigue teniendo gran apoyo entre los jóvenes", concluyó.