Los dos acusados a raíz de un altercado producido en el campus del Milán en abril de 2019 con motivo de un acto informativo de Vox negaron este miércoles los hechos y ofrecieron versiones totalmente opuestas sobre lo ocurrido. El profesor universitario acusado de lanzar un adoquín contra la furgoneta de un miembro del partido de Abascal negó los hechos ante la jueza del juzgado de lo penal número 3 e incluso reclamó dos años y medio de cárcel para el propietario del vehículo por agredirle en las escaleras del campus. Este último también negó haberle pateado la cabeza y le solicitó el pago de los daños de la furgoneta.

La vista oral se celebró con dos acusados con versiones totalmente opuestas, respaldadas a su vez por testigos cuyos testimonios distaban mucho. El profesor universitario admitió haber estado entre las 150 personas que protestaron frente al punto de información habilitado por Vox, pero se desmarcó de la pedrada, contra lo que declararon los dos ocupantes del vehículo. "Me siguió, me tiró al suelo y me dio patadas en la cabeza", acusó el profesor al conductor, militante de Vox. El abogado del profesor universitario pide dos años y medio de cárcel para su supuesto agresor, contra el criterio del fiscal, que solo reclama una multa de 180 euros por un delito de lesiones leve. Para el docente, la Fiscalía propone multa de 2.700 euros.

El militante de Vox, por su parte, afirma que vio al profesor tirar la piedra. Fue entonces cuando afirma que corrió a reducirle para que lo detuviera la policía y el docente se cayó, sufriendo un golpe en la cabeza.