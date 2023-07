El dulce camino hacia el empleo

Dice Luisa Méndez que una mañana estaba desayunando y le sonó una alerta en el móvil. Era un mensaje del Servicio Público de Empleo Estatal del Principado de Asturias (Sepepa) proponiéndole participar en un curso para formarse en las especialidades de pastelería y confitería. A sus 46 años y en el paro, no se lo pensó dos veces. "Sólo había hecho cuatro cosas de repostería en casa y nunca lograba que me saliesen bien, pero me gusta mucho y además nos han dicho que las posibilidades de encontrar empleo son altas, así que aquí estoy", explica la mujer, que es una de las quince integrantes del programa que se está desarrollando en el Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana de Oviedo, propiedad del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado.

Y Luisa Méndez no se equivoca. Según sostiene Alberto Díaz Iglesias, el presidente del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado y director de la escuela, la pastelería está viviendo un momento muy dulce en cuanto a empleabilidad. "Aquí ofrecemos dos tipos de cursos, los del Sepepa y los ligados al sistema de Formación Profesional (FP) y siempre están llenos. Ahora mismo no tenemos los suficientes alumnos para cubrir la demanda de trabajadores que tienen las empresas de nuestro gremio. El índice de empleo es muy alto, podía decirse que del ochenta por ciento, nos hacen falta muchos trabajadores y muchos de los alumnos que realizan prácticas se quedan a trabajar en las empresas", señala Díaz Iglesias. "Tenemos a gente de todas las edades. Este año estuvo con nosotros un chico de 16 años y también tenemos personas que rondan los cincuenta y que quieren darle un giro a su vida en busca de la inserción laboral", añade. Alberto Díaz Iglesias insiste en que el sector está en alza. "Pasamos un bache a consecuencia de la pandemia como todo el mundo, pero cada vez se están abriendo más pastelerías. Es verdad que el precio de las materias primas han subido y que eso obliga a subir los precios, pero parece que los dulces forman parte de esos pequeños lujos que aún se permite la gente", señala. "Oviedo es una de las ciudades más importantes de España en este sector, pero no sólo Oviedo, también el resto de Asturias. Por poner un ejemplo, la región es la segunda provincia con más consumo de chocolate al año después de Cataluña", explica. Miguel Ángel Zapata tiene 22 años y una panadería con servicio de pastelería en Oviedo. "Me apunté al curso para mejorar mis conocimientos y poder ofrecerle mejores productos a los clientes. En este tiempo que llevo aquí he aprendido muchísimo", asegura el joven, que al igual que sus compañeros comenzó a formarse el 3 de abril y acabará el curso el 25 de agosto. "Estamos aquí seis hora diarias y hacemos de todo. Empezamos con los conceptos más básicos, como por ejemplo una crema pastelera, y ahora conseguimos resultados que nunca me habría imaginado", dice Beatriz Escobedo, que lleva 25 años en el mundo de la hostelería y ahora quiere abrirse un hueco en el sector confitero. "Trabajé repartiendo y atendiendo a los clientes en una pastelería, pero lo que busco es ser más versátil para la empresa y poder entrar en el obrador. Con estos conocimientos es mucho más fácil conseguir un contrato", señala. A sus 34 años, Hanane Belfqih ha trabajado en sidrerías y cafeterías de forma esporádica. Su último jefe se ha jubilado y eso la dejó en el paro, así que optó por apuntarse al curso. "Me encanta, espero que pueda trabajar siempre en el mundo de la pastelería porque he encontrado mi vocación", subraya. El Principado destinará 35.5 millones a la formación de desempleados El Gobierno del Principado, a través del Servicio Público de Empleo (Sepepa), destinará este año y el próximo 35.587.460 euros a financiar cursos e itinerarios de formación para reforzar la formación de más de 30.000 personas desempleadas y ocupadas. Esta cifra representa un incremento del 15,6 por ciento con respecto a las convocatorias que están en marcha en estos momentos. La directora gerente del Sepepa, Pilar Varela, ofreció ayer estos datos durante la visita que realizó a las instalaciones del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana de Oviedo una de las entidades colaboradoras que imparte acciones formativas. "Este es un ejemplo de las políticas de formación para el empleo que se desarrollan en Asturias. Un sitio pequeño, pero no por ello menos importante que el resto", afirma. Varela estuvo acompañada por el director general de Empleo y Formación, Pedro Fernández-Raigoso; el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli y por miembros del consejo rector del Sepepa y responsables del gremio empresarial. "Estas personas ya están capacitadas para trabajar en cualquier obrador como ayudantes sin ningún problema", señala Varela.