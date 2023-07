El juzgado de primera instancia número 8 de Oviedo ordenó desalojar a las 10.45 horas de hoy a los inquilinos okupas de una vivienda de Colloto cuya propietaria, la cubana Patricia Bisbe, denunció esta semana, a través de LA NUEVA ESPAÑA, estar viviendo una situación «desesperada» después de comprar el piso a su anterior propietario el pasado marzo con la previsión de que el desalojo se produjera en un mes.

Según indicó Bisbe, fue el anterior dueño del inmueble el que impulsó el proceso de desahucio después de que los actuales ocupantes de la vivienda solo pagaran el primer mes del alquiler desde que se instalaron en el piso hace aproximadamente un año.

La justicia le dio la razón, pero el desahucio se fue posponiendo debido a varios imprevistos como las sucesivas huelgas de los funcionarios de justicia. «Si no me dan la casa me quedaré en la calle porque ya casi no tengo para el alquiler», declara la compradora de la vivienda.