El traslado de Minas a Mieres no se para. Así lo acaban de decir los tribunales de justicia, en el primer auto sobre los pleitos en marcha en torno a la polémica mudanza, en el que se rechaza la suspensión que reclamaban los exalumnos del centro.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo acaba de desestimar las medidas cautelares que había solicitado la asociación Think Tank para paralizar el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo al campus de Mieres, previsto para el curso que arranca en septiembre según lo dispuesto por la Universidad de Oviedo.

La magistrada Asunción Velasco considera que los motivos expuestos por el Think Tank y por el Colegio de Ingenieros de Minas son, o bien meras hipótesis que no justifican paralizar en este momento el proceso o, más bien, cuestiones de fondo que han de ser analizadas en el pleito ya en marcha, pero que no obligan a adoptar ahora medidas cautelares. El auto justifica esa decisión tanto en que los supuestos perjuicios económicos que tendría un eventual fallo contra la decisión de la Universidad tendría que asumirlos la propia institución académica y que los derivados del traslado para profesores y alumnos son intereses de estos colectivos, que terceras personas como el Think Tank o el Colegio de Ingenieros no pueden esgrimir.

Aunque el auto se limita a la cuestión de la suspensión cautelar, deja entrever algunas de los asuntos de fondo que serán motivo de análisis central en el pleito y que apuntan a las características de la memoria económica que acompaña y justifica todo el proceso de traslado en los planes del Rector Villaverde. Así, explica la magistrada Asunción Velasco que los errores en la memoria económica "deben ser estudiados en la sentencia y, en su caso, constituirían un vicio del acto". Lo mismo, para una pretendida desviación de poder, la de tilizar un cambio de planes de estudios para la extinción de la Escuela de Minas de Oviedo. "También", señala la jueza, "es una cuestión de fondo que debe ser objeto de estudio en la sentencia".

El auto que desestima las medidas cautelares llega después de que el Ministerio de Hacienda mandara paralizar el contrato por el que la Universidad contrató el traslado de materiales a Mieres, tras un recurso que apuntaba a que todo el procedimiento estaba denunciado ante los tribunales. Otro pleito similar al de la asociación Think Tank y planteado por el Ayuntamiento de Oviedo, también con medidas cautelares solicitadas, está viéndose en el tribunal de lo contencioso número 2 de Oviedo sin que se conozca, todavía, ningún pronunciamiento al respecto.