El Rector Villaverde, satisfecho con la decisión judicial de no suspender el traslado de Minas: "Significa que lo hacemos bien, aleja la preocupación"

La decisión de la magistrada del número 6 de Oviedo de rechazar las medidas cautelares que hubieran supuesto la paralización del traslado de Minas a Mieres cayó muy a la mano del Rector Ignacio Villaverde, que a última hora de la mañana presentaba un informe sobre empleabilidad de la Universidad de Oviedo y que aprovechó, a preguntas de los periodistas, para mostrar su «satisfacción» por una resolución que «aleja cualquier preocupación».

Aunque Villaverde insistió en que prefiere no comentar asuntos que están siendo juzgados, admitió que la desestimación de las medidas cautelares les satisfacía mucho: «Significa que la Universidad de hace las cosas bien; aleja la preocupación que teníamos de que cualquier retraso podía suponer serios perjuicios sobre todo al estudiantado, que ya está previsto que empiece su curso, su grado, su máster en Mieres». «Hemos alejado esta preocupación y las cosas siguen su curso», remató.

Y si Villaverde no quiso profundizar más en los pleitos abiertos sobre los planes estratégicos que mudan el lugar donde se imparten los estudios de Minas, en Mieres el gobierno local calificó la resolución judicial como «crónica de una derrota anunciada». Para el equipo de gobierno esas alegaciones son «un esperpento que demuestra que quienes se oponen al traslado son una minoría sin argumentos». «El futuro de Minas pasa por Mieres, pese a la ópera bufa que impulsan unos pocos que están demostrando que solo saben descalificar e insultar a Mieres con argumentos clasistas y rancios», concluyeron las mismas fuentes.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo desestimó esta viernes las medidas cautelares que había solicitado la asociación Think Tank para paralizar el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo al campus de Mieres, previsto para el curso que arranca en septiembre según lo dispuesto por la Universidad de Oviedo.

La magistrada Asunción Velasco considera que los motivos expuestos por el Think Tank y por el Colegio de Ingenieros de Minas son, o bien meras hipótesis que no justifican paralizar en este momento el proceso o, más bien, cuestiones de fondo que han de ser analizadas en el pleito ya en marcha, pero que no obligan a adoptar ahora medidas cautelares. El auto justifica esa decisión tanto en que los supuestos perjuicios económicos que tendría un eventual fallo contra la decisión de la Universidad tendría que asumirlos la propia institución académica y que los derivados del traslado para profesores y alumnos son intereses de estos colectivos, que terceras personas como el Think Tank o el Colegio de Ingenieros no pueden esgrimir.