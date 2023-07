El sobrecogedor testimonio de una refugiada afgana en Oviedo: "En mi país, con los talibanes, la mujer solo tiene derecho a respirar"

Adela Omid cursaba su tercer año de Periodismo en la universidad cuando llegaron los talibanes y a las mujeres solo les quedó "el derecho a respirar". Aunque esta joven de 22 años no imaginó que pudiera "salir de allí con vida", fue una de las poco más de 2.000 personas que el Gobierno de España evacuó de Afganistán hace casi dos años. Ahora vive en Oviedo con su madre, estudia un módulo sociosanitario y ayer puso voz a las "mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán", como Amnistía Internacional ha subtitulado la exposición "Ellas son la revolución", inagurada ayer en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y que podrá verse hasta el 31 de agosto.

La refugiada afgana relató entre lágrimas cómo logró huir –"gracias a mi hermano que trabajaba con los militares españoles destinados en Afganistán"–, su llegada a Asturias y la añoranza de su tierra. "A mi madre", explicó, "le cuesta más estar aquí y empezar de cero en España, sus hermanos y toda su familia siguen en Afganistán".

En los últimos días que Adela Omid estuvo en Afganistán las mujeres que se atrevían a salir a la calle se arriesgaban a que los talibanes las secuestraran, mataran o abusaran de ellas. "Yo llevaba siempre encima un cuchillo y un spray de pimienta para que los talibanes no me cogieran y me llevaran. A los talibanes no les importa si la mujer ya está casada o no. Para ellos una mujer no es para un hombre sino para varios".

Según Omid, los talibanes piensan que las mujeres afganas no tienen ningún derecho y deben quedarse en casa. Algo que ni ella ni tampoco su familia consideran aceptable. "Yo pertenezco a los hazara, un grupo étnico que defiende que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos". Desde que tomaron el poder en agosto de 2021 los talibanes han emprendido una campaña de persecución contra el pueblo hazara, una etnia que representa casi un tercio de la población afgana.

Omid admite que antes del cambio de régimen la situación de los colegios en Afganistán ya era muy precaria, aunque sin la discriminación que llegaría después: "En la escuela estudiábamos sentadas en el suelo porque no teníamos mesas, ni libretas, ni lápices, no teníamos nada". Pero a ella y a sus amigas les gustaba aprender y se esforzaban en ir todos los días a clase. "El colegio al que iba estaba a dos horas andando, cerca de mi casa no había apenas centros abiertos".

Además de privar a las mujeres del derecho a la educación, los talibanes obligan a las niñas mayores de 12 años a casarse y tener hijos muy pronto. "Una vez vi a una niña embarazada de catorce años acompañada por su marido, un hombre de unos cuarenta años". Como supo después, aquel era el segundo hijo que esa chica estaba esperando.

Omid ofreció ayer su testimonio durante la presentación de la exposición en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acompañada del Rector Ignacio Villaverde y la profesora y activista de Amnistía Internacional Eva García.

"Aquí en España", reflexionó el Rector, "no somos conscientes ni percibimos el dolor de la tragedia que mujeres como Adela han vivido y viven allí en Afganistán. Ojalá que situaciones como esta no caigan en el olvido".

Desde Amnistía Internacional, piden que los países se comprometan a garantizar la seguridad y el reconocimiento como refugiadas a las mujeres afganas que como Adela Omid se han visto forzadas a huir de su país. "Con esta exposición", señaló Eva García, "pretendemos informar y concienciar no solo a los habitantes de Oviedo sino también a todos los turistas que nos visitan cada año". La muestra incluye testimonios y fotografías de 16 mujeres afganas, todas ellas víctimas de discriminación de género a causa de la represión talibán. Tal como afirma Eva García, la única profesión que los talibanes toleran que ejerzan las mujeres es la medicina, y solo en el ámbito de la salud femenina. Por desgracia, en Afganistán no hay demasiadas sanitarias.

Para muchas de las mujeres que ahora viven en Afganistán, la imposibilidad de trabajar supone un problema que afecta también a sus familias. "En estos años que ha durado la guerra" comenta Adela Omid, "han muerto muchos hombres, por lo que para poder mantener a sus hijos las mujeres sin apoyos familiares han tenido que buscarse ellas mismas un trabajo".

A pesar de todo lo que ha sufrido en su país natal, Adela Omid espera regresar allí algún día cuando los talibanes se vayan. "Ahora estoy haciendo un curso sociosanitario en una escuela taller, pero lo que en realidad quiero estudiar es enfermería para poder ayudar a las mujeres de mi país cuando vuelva", aclara. "Ayer hablaba con unas amigas que siguen allí en Afganistán. A ellas las animo a que sigan adelante, que no se rindan, que esta situación no va a quedar así: ‘no olvides lo fuerte que eres’, les digo" concluye Adela Omid.