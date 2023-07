Mudanza "okupa" en Colloto: los desalojan del tercer piso y se meten en el segundo

Un hombre y una mujer de mediana edad ocupaban de manera irregular desde hacía dos años el tercer piso de un edificio de Colloto, tras haber pagado solo el primer mes de alquiler. En la mañana de ayer, después de ser desalojada, la pareja se refugió en el segundo piso, donde vivía otra vecina, también morosa. El desahucio se produjo en presencia de la nueva propietaria del piso, Patricia Bisbe, quien tras dos años de litigio por fin ha recuperado la posesión de su casa.

Al piso "okupado" subieron, además de Bisbe y su abogado, Lisardo Hernández Cabeza, el cerrajero, el procurador y los miembros de la comisión judicial. Cuando abrieron la puerta, los inquilinos alegaron que no habían sido avisados de la orden de desahucio ni habían tenido tiempo de recoger sus cosas. Patricia Bisbe les indicó que podían llevarse lo más importante al salir del piso y luego volver a por el resto esa misma tarde. Acompañados de un perro pequeño, la pareja se marchó al segundo piso, donde hasta el momento permanecen instalados.

En el exterior del edificio, los dos hijos y el sobrino de Bisbe esperaban a su madre junto a varios vecinos de Colloto, que se habían congregado para apoyar a la familia. "A la gente no le gusta mediar en algo así porque se trata de una situación delicada", comentó Leonor Tarifa, una de las vecinas. Además de los vecinos, al desalojo acudió como espectador el antiguo propietario del inmueble, Ramón Rego. Según los vecinos, en diciembre del año pasado ya se había intentado echar a los dos inquilinos del piso, pero no pudo hacerse porque ese día la mujer tenía con ella a sus dos hijas pequeñas, niñas que en realidad no vivían ahí, sino en casa de su abuela. "No se puede vivir a costa de los demás", criticó Esmeralda Rodríguez. Y sentenció: "Los que no paguen que se vayan".

"Todavía no me lo creo", expresó Alnair Vivanco, amiga de Patricia Bisbe, que acudió para ayudarla a instalarse en la vivienda una vez se marchó la pareja. Según Vivanco, éste no es el único caso de inquilinos morosos en el edificio. "Ya hemos pasado varias veces por situaciones como esta, hay por aquí otros vecinos con pisos ‘okupados’". Sin ir más lejos, la inquilina del segundo piso, en el que ahora se aloja la pareja desahuciada, hace casi un año que no paga el alquiler, según explicó Alfonso de la Iglesia, el abogado que representa a la dueña de esa vivienda. De la Iglesia precisó que hay un desalojo previsto a finales de este mes en ese piso. Según apuntó el letrado, existiría una conexión entre los inquilinos del tercer piso y la del segundo, que conviven juntos desde ayer.