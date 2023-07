Ana Torroja y las canciones de "Mecano" en un concierto multitudinario y gratuito en la calle Uría, la guinda de las fiestas de Oviedo

Después del triplete de Melendi en la Ería, el regreso de "Mecano". La idea de reeditar en San Mateo ese nuevo escenario de la calle Uría y la plaza de La Escandalera que logró un llenó total en el último encendido de luces de Navidad traerá a Oviedo, para su inauguración a la cantante que lideró en los años ochenta y noventa la banda de los hermanos Cano, la icónica Ana Torroja.

Tal y como había informado ya concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo que dirige Covadonga Díaz, se trataba de volver a instalar en ese emplazamiento un camión escenario, cortar el tráfico y ofrecer conciertos gratuitos y populares. El sábado 23 actuará allí la orquesta "Tekila" y para la primera fecha, el día que arranca San Mateo, el viernes 15 de septiembre, la edil había anunciado que había conversaciones en marcha. Este periódico pudo confirmar ayer que esa actuación, ya cerrada, será la de Ana Torroja, que ha vuelto este año a los escenarios con su gira "Volver 2023" en la que interpretar canciones de su etapa en solitario junto a los clásicos más conocidos de su etapa al frente de "Mecano".

Canciones como "Ay qué pesado", "Me colé en una fiesta" o "Hijo de la luna" sonarán de nuevo en Oviedo como ya lo hicieron en aquel histórico recital de "Mecano" de las pistas de San Lázaro del año 1990. Llama la atención que Ana Torroja estrenaba en aquel concierto las pistas de atletismo como recinto para grandes espectáculos musicales en vivo y que en esta ocasión, si bien la ubicación ya se empleó para el encendido de luces de Navidad y contó con una pequeña actuación de Jaime Terrón ("Melocos), de alguna forma bautizará también este nuevo modelo que el equipo de Canteli quiere consolidar de una gran concierto en el arranque de las fiestas mateínas.

La actuación de Ana Torroja se desarrollará tras el pregón a cargo del oftalmólogo Luis Fernández-Vega, al tiempo que abran las casetas, en torno a las nueve de la noche. El montaje tendrá un escenario algo más grande que el que se pudo ver en el encendido de luces de Navidad y allí, en una actuación que promete ser multitudinaria, abierta para todo el mundo y con la calle Uría cortada al tráfico, Ana Torroja promete revivir el espíritu de "Mecano".

En su gira Volver 2023, indican los promotores la cantante interpreta parte de los grandes éxitos que le convirtieron en una de las voces más destacadas del pop patrio. Su nuevo sencillo "Hora y Cuarto", o canciones como "A Contratiempo", "Ya no te quiero" o "Sonrisa", de su etapa en solitario, se alternarán con los himnos de varias generaciones como "Hijo de la luna", "Mujer contra mujer", "Hoy no me puedo levantar" o "Me colé en una fiesta".

Este "inolvidable viaje musical en el tiempo", anuncian en las hojas de promoción, ya se está pudiendo disfrutar en algunos escenarios, como hace pocas semanas en Sevilla. En esa actuación, similar a la que se podrá ver en Oviedo, Ana Torroja actuó acompañada de un quinteto (dos guitarras, bajo, batería y teclados) que ofrece arreglos modernizados a los clásicos de los hermanos Cano que llevaron al trío a lo más alto del pop español de hace cuatro décadas.

Con el anuncio del gran concierto en la calle de Ana Torroja, la programación de San Mateo queda ya casi rematada, a la espera de que Festejos confirme los conciertos de pago que completarán la oferta de la carpa de la Ería los días 16 y 22 de septiembre.

Por lo demás, el día de arranque de las fiestas, mientras Ana Torroja revivirá el espíritu de los ochenta en Uría, en los conciertos de pago se desarrollará el espectáculo "Molan los noventa", con artistas como "2 unlimited" o "Sensity World". El resto del programa en la zona alta seguriá con David Bisbal y tendrá como gran protagonista a Melendi y sus tres conciertos, después de haber agotado el papel en solo 24 horas de las dos primeras fechas que se anunciaron.

Vanesa Martín actúa el jueves y el cantante de pop urbano Quevedo cierra el recinto con su concierto del sábado 23.

El miércoles 20, último día de Melendi, será también la noche d los fuegos, que este año se volverán a lanzar en la plaza Tuero Bertrand de Montecerrao a las diez de la noche.

Por otra parte, en el Antiguo se recuperará parte de la programación perdida durante el covid. Así, volverá el concurso de rock "Alejandro Espina" a su último escenario natural de la plaza Feijoo y las sesiones dedicadas a "otras músicas" regresarán también, aunque limitadas a un fin de semana, a la plaza del Paraguas.