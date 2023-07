La universidad de la hostelería necesita más alumnos

Mano detrás de la espalda. Postura recta, pero sin rigidez. El brazo completamente estirado sobre la cabeza y la botella bien sujeta, con los dedos índice, corazón y anular por su cuerpo y con el meñique por la base. Algunos de los alumnos de los cursos de la Escuela de Hostelería y Turismo, gestionada por una de las patronales del sector en Asturias (Otea), aprovechan el día de sol para mejorar sus técnicas de escanciado en la parte exterior del edificio situado en el Polígono de Olloniego, unas instalaciones que cuentan con todo lo necesario para formar a profesionales en cualquiera de las ramas de un campo en el que cada vez se necesitan más trabajadores cualificados. "Ahora mismo tenemos unos setenta alumnos y todos provienen de las convocatorias de formación para el empleo de las Administraciones, pero podríamos albergar más del triple. Esto está desaprovechado y habría que buscar fórmulas para sacarle más partido", explica David González Codón, que es el presidente de Otea en Oviedo y uno de los profesores de la escuela. "Mucha gente no tiene ni idea de todo lo que tenemos aquí ni de las posibilidades de inserción laboral que existen tras haberse preparado en nuestra escuela. Es como una universidad para el sector", añade.

Lo cierto es que el edificio, que tiene dos plantas y un garaje con más de cien plazas, está perfectamente equipado. Nada más entrar por la puerta, en la zona de recepción, se encuentran las oficinas del personal administrativo. En esa primera planta hay un cuarto de recepción de mercancías, donde los alumnos aprenden a gestionar los pedidos como si tuviesen su propio restaurante. "Hay una zona de despiece y una sala de refrigerado. En cuanto llegan los productos hacemos un inventario, revisamos loa albaranes y les enseñamos cosas básicas, como que vigilen si están bien los precios", señala González Codón. A continuación, cruzando una puerta, se encuentra la zona de almacenes, cámaras (3) y congeladores (2), donde se guardan y se conservan los productos. También hay un cuarto refrigerado para la basura con salida directa al exterior.

A continuación están dos cocinas destinadas a la innovación equipadas con la maquinaria y las tecnologías más modernas. Entre otras cosas, incluyen hornos mixtos, abatidores de temperatura, neveras, congeladores, máquinas de lavado y todos los utensilios que se puedan necesitar en una cocina profesional. "Además de servir para dar clases, estos espacios también pueden ser alquilados por nuestros asociados si necesitan hacer algún tipo de prueba para sus menús o reunirse con proveedores. Aquí tienen tecnologías que no suele haber en sus negocios", señala el presidente de Otea en Oviedo.

El recorrido por la primera planta continua por la cocina escuela, donde los alumnos pueden trabajar con fermentadoras, hornos mixtos, una máquina de hacer helados, amasadoras, máquinas de vacío o aparatos de cocción a baja temperatura. "Se podría rodar aquí MasterChef", bromea González Codón mientras el profesor Miguel Ángel Fernández enseña a los alumnos del curso de servicios de cafetería a elaborar un plato combinado. "Salen de aquí preparados para trabajar porque además de la formación en la escuela hacen prácticas en empresas de 80 horas. Muchos de ellos se quedan ya trabajando porque tenemos muy buena salida laboral", dice Fernández. Una de sus alumnas, Yanira Canalejo, que solo tiene 17 años, ya tiene muy claro que va a enfocar su carrera hacia la hostelería. "Ya es el segundo curso que hago. Mi ilusión sería montar un restaurante para ofrecer bodas y banquetes grandes", afirma la joven.

En otra de las cocinas, Pablo Arbesú se esmera en enseñar todo lo que sabe a un grupo de alumnos entre los que se encuentran jóvenes como Fran Cabrera o Mara Suárez. "Decidí venir a la escuela porque quiero trabajar y creo que este es un buen camino. Cuando llegué no sabía freír un huevo y me ha sorprendido a mi misto todo lo que he logrado aprender. Se despiezar, deshuesar y hacer todo tipo de cocidos, carnes o pescados", dice.

Actualmente también están en la escuela los alumnos del curso de operaciones básicas de cocina, un programa que se ha puesto en marcha en colaboración con Cáritas y que permite a los alumnos, todos ellos sin papeles, legalizar su situación en España por la vía de la inserción laboral. Dos de ellos son el camerunés Patrick Boheli, que lleva dos años y medio en España, y Konny de la Rosa, que es de Colombia. "Para nosotros estos cursos son muy importantes porque encontrar trabajo es la base para organizar nuestras vidas", señala la mujer después de atender a las explicaciones de su profesora, Yésica Díaz. "Ahora están aprendiendo a preparar aperitivos, pero antes hicieron merluza en papillote. Son buenos alumnos", asegura.

En la primera planta de la escuela también hay una cocina de restaurante, que está conectada con la sala de restaurante y está pensada para ofrecer prácticas reales. "Aquí aprenden tanto a cocinar para grandes eventos como a servirlos correctamente. Además también hay un área para la elaboración de postres", explica David González Codón. En el salón restaurante también hay una barra en la que los alumnos se atreven con todo tipo de técnicas. "Aprenden desde a hacer un café hasta a elaborar platos a la vista del cliente. Saben montar una mesa correctamente, hay cursos en los que se le dan nociones sobre servicio de vinos, coctelería, atención a los comensales... Tienen hasta cursos de inglés, de gestión o de limpieza. Se trata de que sean auténticos profesionales", afirma el presidente de Otea en Oviedo.

En la parte baja del edificio hay además un aula equipada con cocina para demostraciones, tres aulas para teoría y amplios vestuarios. En la segunda planta están los despachos, una biblioteca, más vestuarios, una sala de cata con ocho puestos, un aula de informática con ordenadores y tres aulas más para teoría. Por otro lado hay una clase en la que se dan prácticas para trabajar en la recepción de un restaurante o de un hotel y una habitación con camas y muebles para enseñar a los alumnos a realizar los trabajos que se llevan a cabo en los hoteles. "Aprenden a hacer la cama correctamente, a colocar el minibar, técnicas de limpieza", dice David González Codón. En la cafetería de la escuela, el marroquí Khalid Lachhad coloca el brazo detrás de la espalda echar el café en una jarra metálica. Antes había colocado el vaso con los hielos. "Nos han enseñado a prepararlo en una jarrita para que el cliente no se manche al mezclar el café con el hielo", explica este joven, que llegó a España en patera después de pasarse tres días en el mar y ahora vive en un centro de acogida de Oviedo. "Estoy muy contento aquí. Mi mayor ilusión sería encontrar un trabajo y voy a esforzarme al máximo", promete.