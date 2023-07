Melendi y Quevedo, a punto de agotar todas las localidades para sus conciertos en San Mateo

La primera tanda de entradas puesta a la venta para los conciertos de San Mateo está a punto de agotarse. Después de que Melendi agotara en solo un día las entradas de su primer concierto, sacara otra fecha y sucediera lo mismo, ahora solo quedan 700 entradas disponibles para su tercera y última actuación, la del 18 de septiembre.

Así lo anunció ayer la concejalía de Festejos que dirige la concejala del PP Covadonga Díaz, muy contenta por la respuesta del público ante la oferta musical desplegada para este año. Y si Melendi está a punto de agotar todo el papel, a la otra estrella del programa, sal cantante Quevedo, protagonista de la canción del verano el año pasado por su sesión con Bizarrap, le quedan solo medio millar de entradas para su sesión de la Ería del 23 de septiembre.

Estas son las primeras entradas que la concejalía de Festejos ha puesto a la venta. El resto de localidades, explica la edil Convadonga Díaz, está previsto que puedan ponerse a la venta durante los primeros días de agosto. Se refiere la concejala a los conciertos de David Bisbal (17 de septiembre), Vanesa Martín (21 de septiembre), y la sesión Molan los noventa (15 de septiembre).

Respecto a esa primera fecha, la que en el arranque de las fiestas promete llevar a la Ería a un grupo de artistas de la escena eurodance de hace treinta años, Festejos indicó que ya se conoce el cartel completo que vendrá a Oviedo ese día.

En concreto, a la carpa de la Ería vendrá una nómina de artistas encabezada por los belgas "2 unlimited" y que completan Alice DJ, Marian Dacal & Eva Marti, Rebeca, Rozalla, "Sensity World", Dj Silvian, Just Luis, "New Limit", David Montivla y Dj Xavi In Session. La velada la presentará Mar Montoro.

La agrupación de música dance "2 Unlimited" fue fundada por los productores Jean-Paul De Coster y Phil Wilde en 1991 en Amberes y durante cinco años, con el rapero Ray Slijngaard y la cantante Anita Doth, lograron el éxito masivo en pistas de baile de todo el planeta. Entre aquellos hits había temazos como "Get Ready for This", "Twilight Zone", "No Limit" o "Tribal Dance".

La cantante Rebeca, muy conocida por el público español, tuvo un éxito muy grande en el verano del 96 con el lanzamiento de su primer disco y aquel single "Duro de pelar", que no paró de sonar en las radiofórmulas. Rozalla Miller, por su parte, es una artista nacida en Zambia aunque el hit de su segundo disco, "Everybody’s Free", tuvo especial impacto en el verano de 1991 en las salas de Ibiza y Mallorca. La asociación de Marian Dacal y Eva Marti traerá a la Ería a dos de los nombres más importantes de la escena dance española, que se han juntado para dar desarrollar un espectáculo dedicado a los éxitos de las pistas de baile de aquellas décadas. "Sensity World", por su parte, es otro proyecto eurodance español, de origen valenciano, muy vinculado en aquellos años a la ruta del bakalao. Lo producía Victor Grafiá y tenía al frente a la cantante Aina. El éxito de "Sensity World" fue su versión de una composición de New England, "Get It Up", que en el verano de 1995 fue la canción inevitable en todas las discotecas del país.